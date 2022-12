Horner legt uit hoe Verstappen een andere versnelling heeft gevonden in 2022

Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner prees Max Verstappen voor het vinden van een andere versnelling, na het behalen van zijn eerste wereldtitel in 2021. De Limburger reed in 2022 een ijzersterk seizoen en volgens Horner heeft dat alles te maken met de rust die is gekomen, bij het pakken van de eerste titel.

Nadat Verstappen in 2021 als eerste Nederlander ooit de wereldtitel in de Formule 1 wist te pakken, ging hij 2022 van start als de verdedigend kampioen. Aan het einde van de rit wist hij maar liefst vijftien zeges te pakken en daarmee de concurrentie weg te blazen, voor zijn tweede wereldtitel. De dominantie van Verstappen was zo groot dat hij werd aangeprezen om over de Formule 1 te heersen, zoals Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Michael Schumacher dat deze eeuw al hebben gedaan.

Stappen gezet

Hoewel het ruwe talent van Verstappen nooit in twijfel werd getrokken, heeft Horner gewezen op de volwassenheid die zijn coureur tijdens een uitmuntend seizoen heeft laten zien. "Hij heeft dit jaar gewoon weer een stap gemaakt", zei Horner in een interview met GPFans aan het einde van het seizoen. "Het winnen van dat [eerste] kampioenschap nam echt de druk van zijn schouders. Hij is volwassen geworden en heeft een tandje bijgezet", zo prijst hij de Limburger.

Beste coureur van het seizoen

Het nieuwe reglement vereiste een iets andere rijstijl, maar daar was bij Verstappen niets van te merken. "Hij paste zich briljant aan, aan de nieuwe reglementen en reed enkele ongelooflijke races. Als je kijkt naar die Grand Prix overwinningen, wow! Dat waren ongelooflijke races", gaat hij verder. Al met al is er volgens de teambaas maar Ć©Ć©n conclusie mogelijk: "Hij was absoluut de beste coureur van het seizoen."

