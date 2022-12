Vincent Bruins

Zaterdag 31 december 2022 17:24

Adrian Newey, de hoofdontwerper van dertien auto's die wereldkampioenschappen in de Formule 1 hebben behaald en al langer dan een decennium werknemer is bij Red Bull Racing, laat meer weten over zijn samenwerking met Max Verstappen. De combinatie van de RB18-bolide en het talent van de Nederlandse coureur was onverslaanbaar afgelopen seizoen.

Newey is complimenteus over de tweevoudig wereldkampioen. Hij vindt het fijn dat hij altijd weet waartoe de auto tot in staat is. Max pusht namelijk tot aan de limiet van de auto en levert daarnaast ook nog eens goede feedback. Newey is ook wel een beetje kritisch over Verstappen en blikt terug op foutjes die hij maakte in 2021, maar hij is het er niet mee eens dat de 25-jarige coureur wordt gezien als 'wild'.

Reputatie oneerlijk

"Het geweldige aan Max is dat je altijd weet waartoe de auto tot in staat is, omdat hij er altijd volledig in zit en precies tot aan de limiet pusht," begon hij tegenover The Race. "Zijn feedback is goed, hij weet heel goed wat de banden aan het doen zijn en hoe hij ze moet managen. Ik denk dat zijn reputatie als wilde coureur oneerlijk is. Waarschijnlijk was wat hij vorig jaar in Braziliƫ deed wel een beetje ondeugend. Saoedi[-Arabiƫ] was dom, maar ik denk dat hij gefrustreerd raakte, omdat Lewis [Hamilton] hem maar niet inhaalde, maar hij had hem niet moeten brake-testen. Silverstone echter was voor mij duidelijk een professionele fout [van Hamilton] en mensen lijken een kort geheugen te hebben. Ze plakken een label op een individu en het kost tijd, voordat dat verdwijnt. Hij is heel gemakkelijk om mee te werken, heel open. Je vraagt hem dingen te doen en hij zal het altijd proberen."

