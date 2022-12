Vincent Bruins

31 december 2022

René Arnoux doet een boekje open over Ferrari. De Italiaanse renstal heeft een seizoen met meerdere tegenslagen achter de rug en vervolgens is teambaas Mattia Binotto vertrokken. Hij zal vervangen worden door Frédéric Vasseur die de overstap maakt van Alfa Romeo naar de Prancing Horse.

Arnoux was zelf actief in de Formule 1 van 1978 tot en met 1989 en reed voor teams als Renault en Ligier, maar ook voor Ferrari. Samen met Patrick Tambay bezorgde hij het team de constructeurstitel in 1983. Tegenwoordig is hij echter zeer ontevreden over de gang van zaken bij Ferrari.

Gedrag onaanvaardbaar

"Ik was er niet bepaald weg van om te moeten zien dat Ferrari in zeer competitieve vorm toch het kampioenschap vergooide, aangezien ze zo goed begonnen," vertelde Arnoux tegenover La Gazzetta. "Het klopt dat de betrouwbaarheid er niet was, maar het leek wel alsof ze sommige Grands Prix expres verloren. De fouten die hij [Binotto] maakte in de Formule 1 waren naar mijn mening onvergeeflijk. Ik heb nooit aan Binotto's kant gestaan. Iemand die constant zegt "Volgend jaar wordt het beter, volgend jaar wordt het beter", verdient die plek niet. Ik had hem jaren geleden al ontslagen, ik heb het al zo vaak gezegd. Zijn gedrag als leider van het mooiste team ter wereld was onaanvaardbaar."

Vasseur

"Vasseur moet de juiste mensen vinden," concludeerde de Fransman. "Je hoeft niet te weten hoe je een versnellingsbak of een motor moet ontwikkelen. Dat kan Jean Todt niks schelen. Je moet de juiste, competente mensen op de juiste plek zetten en je moet ze goed kunnen managen. Als je Ross Brawn als technisch directeur hebt en dan Rory Byrne en Paolo Martinelli, dan moet je ze goed hun werk laten doen. Zo deed Todt het en zo moet Vasseur het doen."

