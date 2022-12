Vincent Bruins

Zaterdag 31 december 2022 19:03

Audi zal debuteren in de Formule 1 in 2026 door een meerderheidsaandeel te bemachtigen van het Zwitserse team van Sauber wat we nu nog kennen als Alfa Romeo. De Duitse autofabrikant levert dan de motoren en Sauber zal fungeren als het fabrieksteam van Audi. Ze zijn er echter op voorbereid om ook voor andere teams power units te ontwikkelen.

Audi heeft bewust gekozen voor het jaar 2026 om dan haar intrede te maken in de koningsklasse. Er komen dan namelijk nieuwe technische reglementen. Waar ze wel eerst willen focussen op hun programma als fabrieksteam, staan ze wel klaar om ook aan klantenteams motoren te leveren, als dat moet van de FIA.

Voorsprong ervaren teams tenietdoen

"We zijn ons bewust van de uitdaging die voor ons ligt," vertelde Adam Baker, CEO van CEO of Audi Formula Racing GmbH, tegenover Diario AS. "Het is aantrekkelijk voor Audi om in 2026 haar intrede te maken, omdat we dat zo gepland hebben. Er zijn nog 42 maanden te gaan tot de eerste race. In 2026 staan we aan het begin van nieuwe technische reglementen en andere fabrikanten kwamen er meestal bij middenin zo'n periode. Niet alleen de power units zullen veranderen, maar ook de chassis. In sommige opzichten kan het de voorsprong van ervaren teams tenietdoen en dat maakt het makkelijker voor nieuwe motorleveranciers om competitief te zijn."

Klantenteam

"Wij willen over drie jaar competitief zijn," ging de Australiƫr verder. "Dat is een realistisch doel. We willen in ons derde seizoen strijden om overwinningen. Het kan wel zo zijn dat we door de reglementen van de FIA verplicht worden ook motoren te leveren aan andere klanten. Als dat gebeurt, dan zijn we daar zeker op voorbereid. Op dit moment zijn we echter niet op zoek naar een klantenteam. Daar is het nog te vroeg voor. We gaan ons eerst concentreren op ons programma als fabrieksteam."

