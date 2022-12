Lammers reageert op ophef rondom Zandvoort, Alonso herkent zichzelf in Verstappen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 december 2022 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag reageerde Jan Lammers op de onrust die rondom de Dutch Grand Prix is ontstaan. Lewis Hamilton richt zicht tot de fans en reageert op lovende berichten. Fernando Alonso ziet veel van zichzelf terug in Max Verstappen en Mark Webber en David Coulthard verwachten een herboren Lewis Hamilton in 2023. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Webber en Coulthard waarschuwen: "Hamilton heeft zijn motivatie weer"

Mark Webber en David Coulthard zijn van mening dat Max Verstappen en Charles Leclerc in 2023 gewoon weer rekening moeten gaan houden met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hele artikel lezen? Klik hier

Jan Lammers reageert op eerdere uitspattingen politiek Zandvoort

Jan Lammers heeft geregeerd op de ophef die ontstaan is rondom de Dutch Grand Prix. Vanuit de lokale politiek klinken er boze geluiden over de houding die de organisatie aanneemt rondom een speciale belasting die men wil invoeren. De sportief directeur claimt dat de inwoners niet blij zullen zijn met een eventuele stop van de Grand Prix. Hele artikel lezen? Klik hier

Alonso herkent zichzelf in Verstappen: "Denk niet dat je dat kunt leren"

Fernando Alonso is van mening dat Max Verstappen beschikt over een bepaalde kwaliteit die de Spanjaard doet denken aan zichzelf en waarvan de Nederlander zoveel mogelijk gebruik van moet maken. Net zoals Alonso heeft Verstappen sinds 2022 twee wereldkampioenschappen op zak. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton reageert in video op lovende berichten van fans: "Je bent niet alleen"

Lewis Hamilton heeft, vergeleken met zijn voorgaande jaren, een teleurstellend seizoen achter de rug in de Formule 1. De Brit vindt tijdens deze tijden steun bij zijn fans, waar hij in een nieuwe video van Mercedes op reageert. Hele artikel lezen? Klik hier

Newey twijfelt over budgetcap in F1: "Die paar procenten maken een groot verschil"

Adrian Newey, al jaren de ontwerper van de auto's van Red Bull, heeft kritiek geuit richting de FIA en de Formule 1. Het gaat hierbij vooral om de budgetcap die door het autosportorgaan is ingevoerd. Hele artikel lezen? Klik hier

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)