Fernando Alonso is van mening dat Max Verstappen beschikt over een bepaalde kwaliteit die de Spanjaard doet denken aan zichzelf en waarvan de Nederlander zoveel mogelijk gebruik van moet maken. Net zoals Alonso heeft Verstappen sinds 2022 twee wereldkampioenschappen op zak.

Alonso reed de afgelopen seizoenen voor Alpine nadat hij wisselvallig succes kende bij onder meer Renault en Ferrari, maar kon met het Franse team niet de gewenste stap maken richting de drie topteams en het succes van begin 2000 herhalen. Komend seizoen gaat hij Sebastian Vettel vervangen bij Aston Martin, waar hij teamgenoot wordt van Lance Stroll. Alonso liet eerder dit jaar al weten dat hij interesse had in de 24 uur van Le Mans, en dat hij dit samen met Verstappen zou willen doen. Alonso ziet namelijk iets in zichzelf terug bij de Nederlander.

Limiet

In gesprek met SpeedCafe zegt Alonso, tweevoudig wereldkampioen, dat hij van zichzelf weet dat hij vanaf de eerste vrije training de auto meteen op de limiet kan besturen. Hij ziet wat dat betreft in de huidige Formule 1 nog iemand die dat kan: Verstappen. "Ik denk dat je dat niet kunt leren, maar dat het uit jezelf moet komen. Ik denk dat Max er zo een is. En hij is altijd zo geweest, van de karts tot nu. Dus het zou voor niemand een verrassing moeten zijn."

Ideaal

Voor Alonso geldt dat hij wel houdt van een uitdaging, mede ook vanwege deze kwaliteiten en instelling als hij op de baan is. De Spanjaard denkt dat Verstappen daar hetzelfde over denkt en dat de Nederlander hier ook zoveel mogelijk gebruik van moet maken. "Idealiter, voor Max en voor mezelf, houden we van natte sessies. VT1, VT2, VT3, en gaan dan voor het eerst de kwalificatie in op een nieuw circuit."