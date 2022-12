Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 december 2022 07:59

Jan Lammers heeft geregeerd op de ophef die ontstaan is rondom de Dutch Grand Prix. Vanuit de lokale politiek klinken er boze geluiden over de houding die de organisatie aanneemt rondom een speciale belasting die men wil invoeren. De sportief directeur claimt dat de inwoners niet blij zullen zijn met een eventuele stop van de Grand Prix.

Hoewel de Dutch Grand Prix een contract tot en met 2025 in de pocket heeft, is de toekomst van de race in het stranddorp allesbehalve zeker. De frictie tussen de organisatie en de lokale politiek zit hem vooral in een aanstaande 'vermakelijkheidsbelasting', waar de gemeente graag naartoe wil. Dat schuurt bij de organisatie van de Dutch Grand Prix, want het betekent dat de kaarten voor de Nederlandse race duurder moeten worden. Jerry Kramer, fractievoorzitter van Jong Zandvoort, de grootste partij in het bestuur, waarschuwt dat de toekomst van de race in de duinen behoorlijk op het spel staat.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere uitspraken

De fractievoorzitter foeterde over de communicatie van de organisatie en dreigt zelfs dat het voortbestaan van de race zo in gevaar komt. "Daarover ben ik pisnijdig. Het lijkt erop dat de Dutch Grand Prix-directie een verdeel en heers-strategie toepast. Ze nodigen de oppositiepartijen uit om ze in stelling te brengen tegenover het college. Ze negeren de wethouder en de burgemeester. Het is heel droevig. Ze moeten beseffen dat ze hiermee de toekomst van de Formule 1 op het spel zetten", foetert Kramer. "Ik heb mij altijd hard gemaakt voor de komst van de Formule 1, zelfs toen veel mensen bij het circuit er nog niet in geloofden", voegt hij toe.

Emoties

Lammers reageert nu op zijn beurt op de uitspraken tegenover De Telegraaf. "We hebben notie genomen van het interview van Jerry Kramer. Reageren op emoties heeft geen zin en daarom houden we het liever bij de feiten. Volgens mij is er een economische spin-off-rapportage openbaar gemaakt door de gemeente Zandvoort met schitterende rapportcijfers. Naast ruim 16 miljoen additionele omzet voor Zandvoort de afgelopen twee jaar is er ook nog eens een enorm hoog trotsheidcijfer van de Zandvoortse inwoners en ondernemers.ā€

Inwoners Zandvoort

De sportief directeur denkt met name dat de inwoners van Zandvoort nog wel een zegje hebben wanneer de politiek daadwerkelijk op zijn achterste poten gaat staan. "Daarnaast ligt er een uitgelezen kans om Zandvoort de komende tien jaar op het wereldtoneel te laten acteren. Als je dan woorden uit als ā€™het wordt nu tijd dat er terugbetaald gaat wordenā€™ en ā€™dat ze overwegen om te stoppen met de Grand Prixā€™, dan horen we wel tijdens het bestuurlijk overleg van half januari of dat het officiĆ«le standpunt van dit college is. Ik neem aan dat de inwoners en ondernemers van Zandvoort hier ook wel wat van zullen vinden.ā€

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)