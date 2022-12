Lars Leeftink

Vrijdag 30 december 2022 11:17 - Laatste update: 11:20

Adrian Newey, al jaren de ontwerper van de auto's van Red Bull, heeft kritiek geuit richting de FIA en de Formule 1. Het gaat hierbij vooral om de budgetcap die door het autosportorgaan is ingevoerd.

De budgetcap werd in de Formule 1 door de FIA ingevoerd om ervoor te zorgen dat het gat tussen de drie topteams (Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari) en de rest van het veld kleiner zou worden. Daardoor zouden ook de minder grote teams zich een weg naar voren kunnen ontwikkelen en zouden de races en beide kampioenschappen spannender worden. In 2022 bleek dit nog niet echt te werken, maar volgens de Formule 1 is dit een regel waarvan de werking pas op de lange termijn te beoordelen valt. Newey betwijfelt of het gaat werken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Nederlandse F1-fans reageren op gedoe rondom Zandvoort: "Ze willen gewoon geld zien"

Budgetcap

In gesprek met MotorsportMagazine vraagt Newey, ontwerper van de RB18, zich af of de Formule 1 en de FIA het juiste pad hebben gekozen. "Het is moeilijk voor iedereen. Ik ben het er helemaal mee eens dat de Formule 1 een constante wapenwedloop moet vermijden en de kosten moet verlagen. Of je dit voornamelijk bereikt met een kostenplafond - wat de weg van de Formule 1 momenteel is - of door andere middelen in te zetten, is zeer omstreden."

Kosten

Newey legt vervolgens uit waarom het volgens hem wellicht niet de juiste oplossing voor het probleem is. "Het probleem is dat we allemaal enorme vaste kosten hebben. Dus wat overblijft kun je in onderzoek en ontwikkeling steken. Als je het zo bekijkt, maken die laatste paar procenten een groot verschil." Of de FIA hier de komende jaren gehoor aan gaat geven, is voor nu afwachten.