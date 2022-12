Lars Leeftink

De Nederlandse F1-fans hebben verrast en woedend gereageerd op de commotie rondom de Grand Prix van Zandvoort in Nederland. Veel fans lieten op social media van zich horen nadat De Telegraaf met een interview naar buiten kwam met een fractievoorzitter van de gemeente Zandvoort.

Het gaat om de 'vermakelijkheidsbelasting' die de gemeente in Zandvoort zou willen doorvoeren. Het zou als gevolg hebben dat de kaartjes duurder worden voor de F1-fans die graag naar het raceweekend willen. Jan Lammers, directeur van de race in Zandvoort, liet al weten geen fan te zijn van deze belasting. Als directe reactie liet Lammers ook weten dat hij voor nu niet op emotie wil reageren. Het gaat om een interview met Jerry Kramer, fractievoorzitter van Jong Zandvoort (de grootste partij in de gemeente), bij De Telegraaf. In dit interview liet Kramer weten dat de gemeente een belangrijk onderdeel is van de organisatie van het evenement en de race 'niet zonder de gemeente kan'. Volgens Kramer is de vermakelijkheidsbelasting nodig om inkomsten en de financiƫn te garanderen. De politicus is tevens van mening dat vooral het verloop van de onderlinge communicatie momenteel een groot probleem is.

Weer gedoe

Het is niet de eerste keer dat er gedoe is rondom de race. De afgelopen twee jaar hebben vooral milieuorganisaties zich hard gemaakt voor het niet door laten gaan van de Grand Prix in Nederland. Er werden meerdere rechtszaken aangespannen tegen de organisatie van de race en het circuit, maar deze werden telkens door Zandvoort gewonnen. Nu lijkt de Grand Prix voor een volgende uitdaging te staan, net nadat de Formule 1 aankondigde dat het de optie in het contract voor twee jaar had gelicht. Hierdoor staat de race nog tot eind 2025 (de komende drie seizoenen dus) op de kalender, maar volgens Kramer is zelfs de toekomst op korte termijn niet zeker als de organisatie van de race in Zandvoort niet meewerkt aan de belasting. De fans begrijpen niets van de volgende storm rondom de race in Zandvoort.

Wat een armoe weer in ons ā€˜groteā€™ land. F1 levert als enige evenement geld op, de rest kost alleen maar geld en is niet op te brengen. — Jacco Slok (@jaccoslok) December 29, 2022

Gemeentes willen gewoon geld zien. Niets meer en niets minder — Elon Bompi (@bamisalami) December 29, 2022

Jong Zandvoort komt wel lichtelijk hysterisch over in het artikel van De Telegraaf van vandaag of niet? Snap ook niet zo goed waarom dit via de media moet worden uitgevochten. De kalme reactie van Lammers is daarom enkel te prijzen: ā€œReageren op emoties heeft geen zin.ā€ — Ashna Beek (@AshnaBeek) December 30, 2022

Wat een misplaatste arrogantie van dhr Kramer. Indirect gezien brengt F1 toch veel meer op dan die 6 ton gemeentegeld? — Dennis Broekhart (@Broekie83) December 29, 2022

Als F1 liefhebber vind ik dat de gemeente best een punt heeft, als het een paar euro per ticket betreft. — John Reuser (@JohnReuser) December 29, 2022

Gelukkig is Zandvoort zonder F1 een echte toeristische trekpleister met schitterende boulevard, mooie hotels en een bruisend uitgaansleven. — Erik van Rossum (@EvanRossum) December 29, 2022

Het gezanik in #zandvoort is inmiddels weer begonnen #dutchgrandprix wat een armoe allemaal zeg.. niemand gunt mekaar iets, stuk voor stuk over het paard getilde egootjes ā€¦. — Edwin (@Edwincuracao) December 29, 2022

Gaat dat weer over die entertainmentbelasting ? Hoe sneu is het gesteld met de politiek in Nederland waar men succesvolle evenementen vakkundig de nek om weet te draaien — Philippe Haack (@PhilippeHaack) December 29, 2022

Het is wel duidelijk dat in de hedendaagse Nederlandse politiek alleen maar onnozele incapabele nietsnutten zetelen, zowel landelijk als regionaal. Lekker negeren, laat ze het maar op de spits drijven en het volk begint te morren. — Mļ£ærtin (@Forza_Martin) December 29, 2022

