Lars Leeftink

Vrijdag 30 december 2022 12:51 - Laatste update: 12:57

Lewis Hamilton heeft, vergeleken met zijn voorgaande jaren, een teleurstellend seizoen achter de rug in de Formule 1. De Brit vindt tijdens deze tijden steun bij zijn fans, waar hij in een nieuwe video van Mercedes op reageert.

Hamilton zag in 2021 zijn achtste titel in Abu Dhabi in rook opgaan, maar keerde na een periode van afwezigheid in 2022 terug om te vechten voor zijn volgende kans. Aan het begin van 2022 bleek echter al snel dat deze kans niet zou komen. Hamilton eindigde zonder zege in 2022 en zou op de zesde plaats in het kampioenschap terechtkomen. De Brit heeft lang niet zo'n seizoen meegemaakt, maar gaat vol goede moed 2023 in. Mercedes heeft het momentum te pakken en heeft tevens 17% meer testtijd vergeleken met Red Bull Racing. Bij Ferrari is er een nieuwe teambaas en reageerde de auto niet al te best op de nieuwe reglementen die in 2022 omtrent porpoising werden ingevoerd door de FIA. Kansen dus voor Mercedes om weer het eerste team in de Formule 1 te worden.

Fans

Zoals alom bekend zijn de fans voor Hamilton erg belangrijk. De Brit is van de huidige F1-coureurs het meest populair op Instagram en krijgt vanuit de hele wereld steun, zowel tijdens een dominant seizoen als tijdens een wat minder seizoen. Hamilton en Mercedes vonden het tijd om te reageren op een paar berichten van fans van Hamilton. De Brit is dankbaar voor hun steun en is blij dat hij voor veel mensen een rolmodel en motivator is. Aan het einde van de video heeft hij nog een bericht voor zijn fans, maar ook voor de fans van Max Verstappen, Charles Leclerc en andere coureurs.