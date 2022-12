Lars Leeftink

Mark Webber en David Coulthard zijn van mening dat Max Verstappen en Charles Leclerc in 2023 gewoon weer rekening moeten gaan houden met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Nadat Hamilton in 2021 dankzij een knotsgekke Grand Prix van Abu Dhabi zijn achtste titel mis was gelopen, was er radiostilte die duurde tot begin februari. Hamilton begon uiteindelijk toch aan het seizoen 2022, maar zeker de eerste helft van 2022 ging dankzij porpoising verloren. Richting het einde van het seizoen kwam Mercedes met updates en hielpen de nieuwe reglementen van de FIA omtrent porpoising het team om porpoising onder controle te krijgen. Hamilton kreeg aan het einde van het seizoen wat kansen om toch nog een zege te boeken, maar dit lukte niet. George Russell slaagde er wel in (Grand Prix van Braziliƫ). Hamilton zou uiteindelijk als zesde eindigen in het kampioenschap bij de coureurs en liet duidelijk blijken klaar te zijn met de W13.

Coulthard

In gesprek met Motorsport.com zegt Coulthard, zelf voormalig F1-coureur, dat Verstappen en Leclerc in 2023 weer met Hamilton rekening moeten houden. "Naar mijn idee vond Lewis de energie later in het seizoen pas terug, net als zijn honger naar succesvol zijn. Na de laatste race van 2021 volgde een korte winterstop en zat er nog veel frustratie in. George [Russell] heeft het absoluut heel goed gedaan, maar Lewis heeft zijn motivatie weer. Dat winnaarsinstinct zit er nog. Als er weer zeges komen in het aankomende jaar, dan zien we de oude Lewis weer."

Webber

Webber, net zoals Coulthard voormalig coureur van Red Bull Racing, sluit zich aan bij zijn collega. "Hamilton is vanzelfsprekend Ć©Ć©n van de grootheden in onze sport, maar de winter van 2021 naar 2022 was wel zwaar. Voor George [Russell] verliep het wel positief, en dat was voor Lewis een domper op de pret. Russell zat ineens in een veel beter scenario dan voorheen [Williams]."

