Verstappen veroorzaakt kopzorgen bij Red Bull, Honda van Max verkocht | GPFans Recap

Lars Leeftink

Vrijdag 23 december 2022 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag was Pedro de la Rosa kritisch op de keuze van Max Verstappen in Brazilië eerder dit seizoen, terwijl Hans-Joachim Stuck vertelde dat hij discipline mist bij de Nederlander. Verder kwam de veiling van de Honda Civic Type-R GT van Verstappen ten einde, trok Red Bull de stekker uit het DTM-team en ging David Coulthard in op de kwaliteiten van Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 23 december.

Stuck ziet 'gebrek aan discipline' bij Verstappen: "Bernie had hem eruit gegooid"

Het hele gedoe rondom de Red Bull-teamorder tijdens de Grand Prix van Brazilië deed het nodige stof opwaaien binnen de Oostenrijkse renstal. Het weigeren van de teamorder door Max Verstappen werd hem niet door iedereen in dank afgenomen en Hans-Joachim Stuck denkt dat de Nederlander daar 'een gebrek aan discipline' liet zien. Meer lezen? Klik hier!

Honda Civic Type-R GT Verstappen voor 75.000 euro verkocht

De Honda Civic Type-R GT die Max Verstappen een tijdje geleden in de verkoop deed, is inmiddels verkocht. De auto, die werd geveild op Catawiki.com, heeft Verstappen 75.000 euro opgeleverd. Daarmee wordt er winst gemaakt ten opzichte van de geschatte waarde. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull trekt stekker uit DTM-team na overname ADAC

Red Bull zal vanaf volgend jaar een raceteam minder hebben in de autosport. De Oostenrijkse renstal was vanaf 2021 weer actief in het Duitse DTM, maar nu de sport een nieuwe eigenaar gekregen heeft, kiest het energiedrankjesbedrijf ervoor om de stekker uit het project te trekken. Meer lezen? Klik hier!

De la Rosa over Verstappen in Brazilië: "Had Red Bull kopzorgen kunnen besparen"

Volgens voormalig F1-coureur Pedro de la Rosa had Max Verstappen anders moeten handelen tijdens de Grand Prix in Brazilië. De Nederlander had daarmee flink wat druk van de schouders van Red Bull Racing af kunnen halen. Meer lezen? Klik hier!

Coulthard: "Valt niets af te dingen op Max zijn snelheid"

Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is het verschil tussen Max Verstappen en Sergio Pérez in 2022 niet alleen de auto geweest. De Mexicaan gaf in het seizoen aan dat de auto steeds meer de kant op van Verstappen werd ontwikkeld, maar volgens Schot is de Nederlander simpelweg gewoon sneller. Meer lezen? Klik hier!

Had FIA beeldvorming over Pérez kunnen voorkomen? "Crasht niet bewust"

Pedro de la Rosa is van mening dat de FIA via nieuwe reglementen wat moet doen aan het verkeerde beeld dat van coureurs geschetst wordt na de rel tussen Max Verstappen en Sergio Pérez in Brazilië eerder dit jaar. Meer lezen? Klik hier!