Het hele gedoe rondom de Red Bull-teamorder tijdens de Grand Prix van Brazilië deed het nodige stof opwaaien binnen de Oostenrijkse renstal. Het weigeren van de teamorder door Max Verstappen werd hem niet door iedereen in dank afgenomen en Hans-Joachim Stuck denkt dat de Nederlander daar 'een gebrek aan discipline' liet zien.

Verstappen kwam vroeg in de vermakelijke race op het Autodromo Jose Carlos Pace in contact met zijn eeuwige rivaal, Lewis Hamilton. Later in de race was het engineer Gianpiero Lambiase die Verstappen sommeerde om de eerder van Sergio Pérez verkregen plek terug te geven, maar toen we het shot van start/finish zagen, was het opvallend genoeg niet de Red Bull met startnummer 11 die we over de finish zagen tuffen achter Alonso, maar zagen we maar één 1 op de als zesde binnenkomende bolide verschijnen.

Gebrek aan discipline

Nadat we later hoorden hoe Lambiase aan Verstappen vroeg wat er in hemelsnaam gebeurd was, gaf de wereldkampioen op zijn Verstappens antwoord: "Ik heb het je laatst al verteld, jullie hoeven dit niet nog een keer aan mij te vragen, oke? Ben ik duidelijk?! Ik heb mijn redenen gegeven en daar sta ik nog steeds achter." Stuck heeft nog altijd zijn bedenkingen bij de actie van Verstappen. "Vanuit mijn oogpunt had het te maken met een gebrek aan discipline", vertelt de voormalig Duitse coureur tegenover Eurosport.

Bernie Ecclestone

Hij vervolgt: "Het eerste ding in de Formule 1 is om de instructies van het team onvoorwaardelijk op te volgen. De coureurs hebben daar een contract ondertekend", meent Stuck. Hij onthult dat hij vlak na afloop nog sprak met voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die ook een duidelijke mening had over het incident. "Hij was daarin heel duidelijk. Als één van zijn coureurs zo'n dergelijke instructie niet had opgevolgd, had Bernie hem eruit gegooid", besluit hij.