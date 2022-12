Lars Leeftink

Vrijdag 23 december 2022 18:57 - Laatste update: 19:02

De Honda Civic Type-R GT die Max Verstappen een tijdje geleden in de verkoop deed, is inmiddels verkocht. De auto, die werd geveild op Catawiki.com, heeft Verstappen 75.000 euro opgeleverd. Daarmee wordt er winst gemaakt ten opzichte van de geschatte waarde.

De geschatte waarde van de auto lag namelijk tussen de 50.000 en 60.000 euro, waardoor er dus 15.000 euro winst wordt gepakt ten opzichte van de marktwaarde. Toch zal de bieder met het winnende bod niet ontevreden zijn over zijn nieuwe aanwinst. De auto heeft 58.500 kilometer afgelegd onder de naam van Verstappen en is in handen gevallen van een Slowaakse bieder. Een Nederlandse bieder kwam in de buurt, maar werd op de slotdag verslagen met een enorme verhoging van het bedrag door de Slowaak.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Poll: Wat was de mooiste F1-race van het seizoen 2022?

Toekomst

De auto kan de Slowaakse eigenaar nogal wat gaan opleveren in de toekomst, aangezien hij op de naam van Verstappen heeft gestaan. De Nederlander werd in 2022 tweevoudig wereldkampioen en de verwachting is dat hij in de komende jaren nog wat titels gaat veroveren. Hoe succesvoller de Nederlander in de Formule 1 blijkt te zijn, hoe meer de auto op gaat leveren in de toekomst.