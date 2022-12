Poll: Wat was de mooiste F1-race van het seizoen 2022?

Lars Leeftink

Vrijdag 23 december 2022

De Formule 1 heeft voor 2022 een nieuwe reeks aerodynamische regels ingevoerd met een eenvoudig doel: de races spannender maken door auto's beter te laten volgen. Met 30% meer inhaalacties ten opzichte van 2021 is dit ook gelukt. Maar welke race was het spectaculairst?

Terwijl Max Verstappen en Red Bull naar het kampioenschap bij zowel de coureurs als de constructeurs reden, was het racespektakel tijdens de meeste races verbeterd. GPFans heeft gekeken welke races de beste van het seizoen waren, met aan het eind de kans om te stemmen op je favoriet.

Grand Prix van Bahrein

De allereerste test voor het nieuwe reglement zag Ferrari en Red Bull met een subliem tempo sterk aan het nieuwe seizoen en tijdperk in de sport beginnen. Regerend kampioen Verstappen en Charles Leclerc gingen meteen de strijd met elkaar aan, met talrijke inhaalacties waarbij de leiding tussen de twee titelkandidaten constant veranderde. Leclerc won, met Carlos Sainz als tweede voor Ferrari, terwijl beide Red Bulls in de slotfase uitvielen met betrouwbaarheidsproblemen. Lewis Hamilton profiteerde van de dubbele DNF van Red Bull en eindigde als derde, terwijl Haas punten scoorde dankzij de teruggekeerde Kevin Magnussen. De problemen van Mercedes waren voor iedereen zichtbaar, want ze moesten het vaak opnemen tegen Haas en Alfa Romeo.

Grand Prix van Groot-Brittanniƫ

Dit was een klassieker op Silverstone, toen Sainz zijn eerste F1-zege behaalde vanaf pole. De Spanjaard had de leiding afgestaan aan Verstappen na een fout, maar de Red Bull liep vloerschade op en viel terug naar de zevende plaats. Tijdens de laatste 10 hectische rondjes liet de strategie van Ferrari Leclerc in de steek. Sainz galoppeerde naar de overwinning, terwijl Perez en Hamilton vochten voor het podium. Dit gebeurde allemaal nadat Alfa Romeo's Zhou Guanyu in de openingsronde bij Abbey tegen de vangrails was geklapt, met als gevolg een langdurig oponthoud dankzij een rode vlag. Ook George Russell en Alexander Albon waren onderdeel van de crash bij de start. Een moment van Mick Schumacher was een ander hoogtepunt van deze race. De jonge Duitser was aan het strijden met Verstappen en werd uiteindelijk achtste achter de Nederlander.

Ferrari mag dan een einde hebben gemaakt aan haar matige reeks met de overwinning van Sainz op Silverstone, maar Leclerc's eigen matige reeks werd ook afgesloten dankzij een prachtige race in Oostenrijk. Verstappen had de sprintrace gewonnen, de tweede sprintrace van het seizoen, maar had geen antwoord op de Ferrari-coureur tijdens de race. Sainz had een Ferrari Ć©Ć©n-tweetje kunnen creĆ«ren, ware het niet dat er laat in de race een motorprobleem roet in het eten gooide. Het was een moment waarbij de Spanjaard ternauwernood schade wist te voorkomen toen zijn F1-75 in brand vloog. Hamilton kreeg een podiumplaats cadeau nadat hij tijdens de kwalificatie in de barriĆØres eindigde. Het hele veld reed op spectaculaire wijze rondjes in Oostenrijk, waarbij het vermogen om de bochten van de Red Bull Ring te volgen zich uitstekend leende voor inhaalmogelijkheden in de drie DRS-zones.

Grand Prix van de Verenigde Staten

Een weekend dat begon met veel gespreksstof na de bevestiging dat Red Bull het budgetplafond voor 2021 had overschreden, werd ineens somber met het nieuws dat de medeoprichter en eigenaar van Red Bull, Dietrich Mateschitz, was overleden.

Een perfect eerbetoon kwam met een overwinning van Verstappen, hoewel de weg naar de overwinning lastig werd gemaakt door een wielbreuk voor de Nederlander, waardoor Hamilton de leiding nam. Maar het tempo van Verstappen was enorm hoog in de laatste stint en hij was onverslaanbaar toen hij zich een weg baande langs Leclerc en Hamilton. Het meest dramatische moment van de race kwam toen Fernando Alonso over de achterkant van 2023 Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll schoot. De Spanjaard ging op miraculeuze wijze door en eindigde als zevende, wat pas werd bevestigd na een beroep tegen een straf na een protest van Haas.

Grand Prix van Braziliƫ

Russell pakte zijn eerste F1-zege uit zijn carriĆØre op Interlagos na een spectaculaire race waarin Verstappen en Hamilton hun rivaliteit hernieuwden. De rivalen uit het kampioenschap van 2021 waren na een herstart van de safety car zij aan zij de eerste bocht ingegaan, waarna er contact was omdat geen van beiden van plan was om aan de kant te gaan. Dat gevecht was het gevolg van een vroege neutralisatie van de race vanwege een crash waarbij Magnussen, die zijn eerste pole had gepakt, en Daniel Ricciardo van McLaren bij betrokken waren. De gevechten tijdens de race waren om van te smullen, met voor het eerst in jaren veel actie in de middenmoot.

Russell hield stand na een laatste safety car om de eerste overwinning van Mercedes van het jaar 2022 te pakken, met Hamilton als tweede. Sainz completeerde het podium voor Leclerc en Alonso, terwijl Verstappen teamgenoot Sergio Perez woedend maakte door te weigeren teamorders op te volgen. Het resultaat van Ferrari-coureur Leclerc was des te verbazingwekkender als je bedenkt dat de F1-75 in bocht zeven in de vangrails terechtkwam na contact met Lando Norris.

Dus nu je de korte raceverslagen hebt gelezen, is het tijd om te oordelen over welke Grand Prix volgens jou de beste van het seizoen was.