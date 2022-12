De Vries kiest startnummer, Schumacher tekent bij Mercedes | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 15 december 2022 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag het grote nieuws dat Mick Schumacher de banden met Ferrari officieel heeft verbroken en aan de slag gaat bij Mercedes. Tom Coronel laat zich uit over de situatie bij Ferrari en stelt dat Mattia Binotto iets meer tijd had verdiend en Nyck de Vries kiest zijn startnummer voor volgend jaar. Ook werd bekend dat de Grand Prix van Australië tot en met 2037 op de Formule 1-kalender zal staan. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Ferrari neemt definitief afscheid van Mick Schumacher

Het gerucht was er al een tijdje, maar nu heeft Ferrari het officieel bekendgemaakt: de samenwerking met Mick Schumacher is definitief ten einde. Schumacher is nu vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Het is een beslissing waar beide partijen het over eens zijn geworden. Hele artikel lezen? Klik hier

Coronel neemt het op voor Binotto: "Je bent tweede geworden?! Sorry hoor"

Mattia Binotto is na zijn tweede plek met Ferrari vertrokken bij de Italiaanse renstal. Inmiddels heeft men in Maranello Fred Vasseur aangesteld als de vervanger van de vertrokken teambaas, al kan Tim Coronel nog altijd weinig begrip opbrengen voor het uit elkaar gaan van team en teambaas. Hele artikel lezen? Klik hier

Mercedes heeft nieuws en kondigt Schumacher aan als reservecoureur

Mick Schumacher is de nieuwe reservecoureur van Mercedes. De Duitse coureur was na zijn vertrek bij Haas nog altijd verbonden aan de Ferrari-academie. Zij gingen echter uit elkaar en dat maakte de deur voor Schumacher zijn overgang naar Mercedes open. Hele artikel lezen? Klik hier

Grand Prix van Australië twee jaar langer op de kalender in F1

De Formule 1 gaat het contract van de Grand Prix van Australië met twee jaar verlengen. Het contract duurde nog tot einde 2035, maar het nieuwe contract duurt dus twee jaar langer. De Grand Prix staat nu tot eind 2037 op de kalender. Hele artikel lezen? Klik hier

Nyck de Vries kiest officieel startnummer voor Formule 1-carrière

Het was even wachten op de allerlaatste coureur die zijn startnummer bekend zou maken voor de grid van volgend jaar, maar Nyck de Vries heeft zijn keuze officieel doorgegeven aan de FIA. De Fries die volgend jaar de tweede Nederlander op de grid is, gaat zijn Formule 1-carrière aanvangen met startnummer 21. Hele artikel lezen? Klik hier

Hoe lang staat elk circuit nog onder contract in de Formule 1?

Nu de contractverlenging voor de Grand Prix van Australie officieel bekend is gemaakt, is het interessant om eens naar de huidige contracten van elk circuit te kijken. Hoe lang heeft elk circuit nog een contract in de Formule 1? Hele artikel lezen? Klik hier