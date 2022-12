Brian Van Hinthum

Mick Schumacher is de nieuwe reservecoureur van Mercedes. De Duitse coureur was na zijn vertrek bij Haas nog altijd verbonden aan de Ferrari-academie. Zij gingen echter uit elkaar en dat maakte de deur voor Schumacher zijn overgang naar Mercedes open.

Schumacher had lange tijd goede hoop om volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Guenther Steiner en Gene Haas hebben voor de ervaring van Hülkenberg gekozen. De Italiaanse teambaas bleef in de media lang mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en uiteindelijk blijkt men besloten te hebben om voor de ervaring van Hülkenberg te kiezen en de zoon van Michael Schumacher aan de kant te schuiven.

Het betekende automatisch dat Schumacher op zoek moest naar een nieuwe uitdaging, die hij in ieder geval niet op de grid van 2022 zou gaan vinden. De Duitse coureur stond nog altijd onder contract bij Ferrari, maar daar bleek ook geen toekomst in te zitten. Toto Wolff en Mercedes hebben in het verleden al meermaals geflirt met de Duitse jongeling en een rol als reservecoureur bij de Zilverpijlen leek dan ook een realistische optie voor de voormalig Haas-coureur. Het geflirt over en weer heeft nu zijn vruchten afgeworpen, want Mercedes kondigt Schumacher officieel aan als nieuwste lid van de renstal.

De Duitse formatie geeft aan dat de dito Duitse coureur een belangrijke rol zal gaan spelen in de ontwikkeling van de W14, het nieuwe wapenfeit van Mercedes. De zoon van Michael Schumacher gaat veel aan het werk in Brackley en zal tijdens alle races komend seizoen aanwezig zijn. "Ik zie dit als een nieuwe start. Ik heb er heel veel zin in en ben dankbaar voor de kans die Toto en iedereen binnen het team mij geeft. Je stopt nooit met leren in de Formule 1, dus ik kijk ernaar uit om meer kennis op te doen en al mijn effort te geven om het Mercedes-team voordeel te bieden", reageert de trotse Schumacher.