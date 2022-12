Brian Van Hinthum

Donderdag 15 december 2022 07:59

Mattia Binotto is na zijn tweede plek met Ferrari vertrokken bij de Italiaanse renstal. Inmiddels heeft men in Maranello Fred Vasseur aangesteld als de vervanger van de vertrokken teambaas, al kan Tim Coronel nog altijd weinig begrip opbrengen voor het uit elkaar gaan van team en teambaas.

Volgens de officiële lezing van Ferrari zou de Italiaan zelf zijn ontslag hebben ingediend bij de Maranello-formatie. Coronel heeft daar zo zijn twijfels bij. "De mensen die dat bepalen, die zijn misschien wel gewoon verkeerd bezig. Natuurlijk is dat onder druk gegaan. Misschien hebben wij er als media ook wel aan meegeholpen, dat we Ferrari een beetje belachelijk gemaakt hebben. Maar ze zijn wel tweede geworden, dat vergeten mensen wel snel. Ik denk dat het een domme fout is geweest om Binotto op straat te zetten. Ik snap hem niet", vertelt Coronel in gesprek met GPFans.

Te hoge verwachtingen

De coureur beargumenteert waarom hij denkt dat het mis is gegaan in Maranello. "Ik vind het heel jammer dat Binotto weg is. Misschien waren de verwachtingen in het begin te hoog. Met het testen en dat soort dingen ging het eigenlijk té goed. Het succes is Binotto's ondergang. Daarna kon je eigenlijk alleen maar fouten maken. Ze hebben natuurlijk wel wat fouten gemaakt, maar het gaat ook om het leren. Welk jaar heeft Ferrari nou eigenlijk het best gescoord? Eigenlijk de jaren dat Jean Todt - die maakte ook fouten - er een lijn in heeft gezet. Ik denk dat Binotto een goede lijn heeft ingezet", complimenteert hij de Italiaan.

Opvolger Binotto

Volgens de coureur is het onbegrijpelijk dat iedereen vergeet dat de Maranello-formatie na een aantal zeer magere jaren 'gewoon' tweede is geworden in het kampioenschap. "Misschien zijn ze tegenwoordig te ongeduldig of zo? Binotto zat al zo lang bij het team. Die kent alle facetten. Ze zijn tweede in het kampioenschap geworden hé? Ik weet niet waar we het over hebben. Dan ben je ontslagen als je tweede in het kampioenschap geworden bent?! Sorry hoor." Wat dat betreft denkt Coronel dat Vasseur aan een zeer lastige taak begint. "Het is bijna een onmogelijke positie. Als Binotto het niet kan, wie kan het dan wel? Ik zou het niet weten."