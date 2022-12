Lars Leeftink

De Formule 1 gaat het contract van de Grand Prix van Australië met twee jaar verlengen. Het contract duurde nog tot einde 2035, maar het nieuwe contract duurt dus twee jaar langer. De Grand Prix staat nu tot eind 2037 op de kalender.

Dit weet de Australische krant The Age te melden. De Grand Prix staat volgend jaar op 2 april op het programma. Daarmee is het de derde race van het seizoen 2023. De komende jaren zou de race echter weer vaker de eerste race van het seizoen zijn. Tussen 2024 en 2037 zal de Grand Prix in Melbourne vier keer het seizoen in de Formule 1 gaan openen. Dit komt door de Ramadan, die de situatie voor andere circuits en races lastiger maakt. De timing van het verlengen van het contract is opvallend, aangezien de Grand Prix zes maanden geleden al een contractverlenging kreeg tot eind 2035.

Covid

In 2020 en 2021 ging de Grand Prix in Australië niet door vanwege corona. In 2020 was het de eerste race die door de coronacrisis werd afgelast vanwege besmettingen in het paddock. In 2021 ging het raceweekend ook niet door, waarna het in 2022 terugkeerde op de kalender. Charles Leclerc won die race, voor Sergio Perez en George Russell. Max Verstappen viel uit, waardoor hij 46 punten achterstand had op Leclerc in het kampioenschap. Verstappen zou uiteindelijk alsnog met overmacht de titel winnen in 2022.

Westacott

Andrew Westacott, CEO van de Australian Grand Prix Corporation, neemt daarnaast afscheid na de race in 2023. "Het is een bron van immense trots geweest om zoveel jaren voor de Australian Grand Prix Corporation te mogen werken en om zo nauw samen te werken met het geweldige AGPC-team en alle betrokkenen bij onze grote evenementenindustrie, waaronder die van de Formule 1 en de MotoGP. Dertig evenementen, een paar afgelastingen onderweg en een recordpubliek in 2022 hebben allemaal voor bijzondere momenten gezorgd." Zijn opvolger wordt later aangekondigd.