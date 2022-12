Lars Leeftink

Christian Horner en Adrian Newey zijn van mening dat Sebastian Vettel een belangrijk figuur was tijdens de beginjaren van Red Bull Racing in de Formule 1 en oorzaak is van het huidige succes van het team. Met de Duitser won het team vier wereldkampioenschappen. Ook bespreken ze het proces rondom de komst van Newey naar Red Bull.

Red Bull Racing is als team sinds 2005 actief in de Formule 1. Het team heeft zich sindsdien eigenlijk constant vooraan laten zien en meegestreden om zeges en titels. Zeker de periode 2010 tot en met 2013 was een groot succes voor Red Bull. Dit gebeurde met Mark Webber en Sebastian Vettel als coureurs. Vettel won vier kampioenschappen op rij, Red Bull vier constructeurskampioenschappen. Daarna duurde het even voordat er in 2021 en 2022 weer wat te vieren was voor het team. Dit kwam door Max Verstappen, die in beide seizoenen kampioen werd. Toch mag het belang van Vettel voor Red Bull in het verleden niet onderschat worden. Volgens Horner en Newey is dit zelfs in de huidige periode terug te zien.

In gesprek met de site van Red Bull zegt Horner dat Vettel tijdens zijn tijd bij Red Bull een belangrijke rol speelde in het ontwikkelen van de auto en het team tijdens de periode 2010-2014. “Sebastian werkte ongelooflijk hard. Hij was ontzettend toegewijd, vaak de laatste bij de ingenieurs aan het einde van een vrijdag of een zaterdag,” zegt Horner. Newey kan zich hier alleen maar bij aansluiten. “Het team was bereid om extra stappen te zetten omdat ze zagen hoe [Sebastian] bereid was om zijn werk en commitment erin te steken. Die toewijding hielp ons om de auto technisch gezien beter te maken.”

Horner gaat ook in op het proces om Newey bij Red Bull te krijgen toen het team net begon in de Formule 1. “Hoe konden we hem aantrekken bij Red Bull? David Coulthard had al vele jaren samengewerkt met Adrian bij Williams en McLaren.” Coulthard kwam vervolgens bij Red Bull terecht, waardoor de connectie met Newey snel gemaakt was. Vond Newey het geen risico om naar een nieuw te gaan, zeker met het oog op het winnen van een kampioenschap? "Het winnen van kampioenschappen leek destijds een verre droom, eerst wilden we gewoon races winnen. Het was iets wat me erg intrigeerde.”