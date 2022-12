Lars Leeftink

Donderdag 15 december 2022 09:34

Martin Brundle is van mening dat Red Bull en Mercedes gaan profiteren in 2023 van het vertrek van Mattia Binotto en de komst van Fred Vasseur als teambaas bij de Italiaanse renstal. De voormalig F1-coureur is ook van mening dat Binotto te vroeg en onterecht is vertrokken.

In gesprek met Sky Sports zegt Brundle dat hij denkt dat Red Bull met veel plezier kijkt naar de ontwikkelingen rondom Ferrari en de aanstelling van Vasseur als teambaas. Brundle denkt ook dat Binotto ten onrechte is vertrokken. "Ik denk dat ze Binotto meer tijd hadden moeten geven. Als ik nu Mercedes of Red Bull was, zou ik lachen, omdat continuïteit alles is. Naarmate de Formule 1-seizoenen langer en intenser worden, moet je voorzichtig zijn met deze wisselingen van personeel."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Coronel neemt het op voor Binotto: "Je bent tweede geworden?! Sorry hoor"

Vasseur

Brundle verwacht dat het voor Vasseur een tijdje gaat duren voordat hij gewend is bij het team en alles heeft zoals hij het wil hebben. "Fred Vasseur moet naar binnen gaan en zijn weg vinden, zich vestigen, alles begrijpen. Dat is een grote opdracht. Het maakt niet uit wie je bent. Het zal tijd kosten, tenzij je deel uitmaakt van het weefsel zoals Domenicali en Binotto. Het is zo'n fundamentele verandering dat het hen op korte termijn zal destabiliseren. Dat moet wel. Iedereen zal een beetje uit balans raken door na te denken over waar ze staan ​​en wat de volgende stap is. Ze zullen in het ongewisse zitten."

Mercedes

Brundle denkt dat niet alleen Red Bull profiteert van de reorganisatie bij Ferrari. Ook Mercedes heeft in 2023 meer dan genoeg potentie om Red Bull uit te dagen en te profiteren van de zoektocht van Ferrari. "Ook zij zullen glimlachen, omdat ze weten wat er mis was met hun auto en ik denk dat ze in 2023 met een veel sterkere auto terug zullen komen. Ik zie Mercedes het volgend seizoen opnemen tegen Ferrari en Red Bull."