Het gerucht was er al een tijdje, maar nu heeft Ferrari het officieel bekendgemaakt: de samenwerking met Mick Schumacher is definitief ten einde. Schumacher is nu vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Het is een beslissing waar beide partijen het over eens zijn geworden.

De beslissing hing al een tijdje in de lucht, maar de geruchten werden alleen nog maar hardnekkiger toen Schumacher zijn stoeltje bij Haas kwijtraakte aan Nico Hülkenberg. Sindsdien had Schumacher geen stoeltje meer in de Formule 1 en heeft hij ook nog geen rol als reservecoureur weten te bemachtigen.

Mede door deze ontwikkelingen heeft Ferrari dus nu besloten om afscheid te nemen van Schumacher. Er zijn al een tijdje geruchten dat Mercedes, na het mislopen van Daniel Ricciardo (derde coureur Red Bull), interesse heeft om Schumacher als Duitser toe te voegen als reservecoureur. Deze weg lijkt nu open te liggen, zeker gezien het feit dat concurrent Ricciardo al een nieuwe baan heeft gevonden en alle andere coureurs hun plek al gevonden lijken te hebben.

Voor Schumacher komt er na twee seizoenen voorlopig een einde aan zijn carrière in de Formule 1. De Duitser scoorde in 2021 geen punten tijdens zijn debuutjaar, maar in 2022 noteerde de Duister 12 puntjes. Dit deed hij door achtste te worden in Groot-Brittannië en zesde in Oostenrijk. Het was dus niet genoeg om zijn stoeltje bij Haas en de samenwerking met Ferrari te behouden.