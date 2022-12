Remy Ramjiawan

Donderdag 15 december 2022 18:52

Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle verwacht dat Red Bull Racing en Mercedes de grote winnaars zullen zijn van de onrust bij Ferrari. Het Italiaanse team neemt aan het einde van het jaar afscheid van Mattia Binotto en zal in januari de van Sauber overgekomen Frédéric Vasseur installeren.

In gesprek met Sky Sports F1 kijkt Brundle terug op de afgelopen dagen waarin op het gebied van de teambazen het één en ander is gewijzigd. Zo maakte Ferrari bekend dat Vasseur de vervanger van Binotto gaat worden. Het hing al een tijdje in de lucht, maar deze week werd het wereldkundig gemaakt. Vasseur heeft Sauber Alfa Romeo in de afgelopen jaren laten groeien naar een team dat om de punten kan gaan vechten. Het klusje bij Ferrari is een stuk ingewikkelder en voordat het Italiaanse team weer een heel jaar lang kan gaan vechten om het kampioenschap, ziet Brundle vooral dat Mercedes en Red Bull Racing gaan profiteren.

'Continuïteit is alles'

"Ik weet niet zeker waarom Ferrari nu zou kiezen voor een maand zonder baas. Ik denk dat ze Binotto meer tijd hadden moeten geven. Als ik nu Mercedes of Red Bull was, zou ik glimlachen, want continuïteit is alles. Zeker als het Formule 1-seizoen langer en intensiever wordt, dan moet je oppassen met al die personeelswisselingen", aldus Brundle. De 63-jarige commentator verwacht dan ook dat Ferrari eerst een stapje terug zal moeten doen, om er vervolgens weer een aantal vooruit te zetten.

Fundamentele verandering

Aan de kwaliteiten van Vasseur ligt het volgens Brundle niet. "Mercedes heeft echte continuïteit, net als Red Bull in belangrijk personeel. Fred Vasseur moet zijn weg vinden, zich vestigen, het begrijpen, en dat is al een hele opgave. Het maakt niet uit wie je bent, het gaat tijd kosten, tenzij je deel uitmaakt van de structuur zoals [voormalig baas Stefano] Domenicali was en zoals Binotto is geweest", gaat hij verder. Uiteindelijk ziet Brundle vooral destabilisatie op de korte termijn bij Ferrari: "Het is zo'n fundamentele verandering en het zal hen op korte termijn destabiliseren, dat moet wel. Iedereen zal een beetje uit balans zijn en denken, waar staan ze, en wat is de volgende stap."