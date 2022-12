Sam Hall & Brian van Hinthum

Woensdag 14 december 2022 20:25

Max Verstappen wist in 2022 alweer zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 te grijpen en het lijkt er met zijn 25 jaar jong op dat hij meer dan genoeg tijd heeft om meer titels aan zijn conto toe te voegen. Christian Horner denkt dat het een 'beangstigende' gedachte is dat Verstappen nog een hele toekomst voor zich heeft liggen.

Verstappen heeft met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen, waarin hij zich al in Japan met nog vier races te gaan tot kampioen wist te kronen. In 2023 gaat de wereldkampioen opnieuw op jacht naar een titel achter zijn naam.

Sneller pakket Ferrari

Na afloop van het seizoen blikt Horner terug op het dominant ogende seizoen van Verstappen en zijn team. "Het was een zweer zwaar jaar. Als je naar de statistieken kijkt, lijkt het alsof we totaal gedomineerd hebben. Ferrari had zijn kansen in de eerste helft van het seizoen. Zij hadden het snellere pakket, maar Max was ongelofelijk door het hele jaar heen, en dan heb ik het vooral over het eerste gedeelte van het seizoen", blikt de Britse teambaas terug op het jaar waarin zijn team het eerste constructeurskampioenschap sinds 2013 te grazen nam.

Beangstigend

Inmiddels staat de teller van Verstappen dus op twee wereldtitels, 35 overwinningen, twintig pole positions en dat allemaal op de leeftijd van 25 jaar. Horner denkt dat het voor de concurrerende coureurs en teams geen bemoedigende gedachte is. "Wat Max ook gaat bereiken in zijn carrière, hij heeft zoveel gedaan in zo'n korte tijd. Op de leeftijd van slechts 25 jaar is het vrij beangstigend om te denken aan wat er nog allemaal voor hem ligt."