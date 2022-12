Vasseur naar Ferrari en Seidl naar Sauber in stoelendans, Andretti intrede in F1 "dichtbij" | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 13 december 2022 21:37

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

13 december 2022 zal de geschiedenis ingaan als de dag van de teambazen-stoelendans: Frédéric Vasseur werd als vervanger van Mattia Binotto aangekondigd om de rol als teambaas over te nemen bij Ferrari. Vervolgens kwam naar buiten dat Andreas Seidl richting Sauber zal gaan om daar CEO te worden. Andrea Stella neemt de plek van Seidl in als teambaas bij McLaren. Nicolas Hamilton, broertje van Lewis, mocht de simulator van Mercedes uitproberen. Ondertussen in Singapore wordt er een wet ingesteld dat reclame voor producten die veel suiker bevatten, verboden wordt en dat zou voor problemen kunnen zorgen bij Red Bull Racing die natuurlijk reclame voor hun eigen energydrankjes op hun auto's hebben staan. Michael Andretti gaf ons een update over de mogelijke intrede van Andretti Autosport in de Formule 1.

Officieel: Vasseur volgt Binotto op als teambaas bij Ferrari

Fred Vasseur volgt Mattia Binotto op als teambaas bij Ferrari. Dat heeft de Italiaanse grootmacht zojuist via de officiële kanalen bevestigd. De Fransman neemt op 9 januari 2023 de rol officieel op zich. Het nieuws komt niet als een verrassing. Eerder vandaag bracht Alfa Romeo naar buiten dat Vasseur na zes succesvolle seizoenen bij de renstal vertrekt. Vasseur werd al langer aan een overstap naar Ferrari gelinkt, ook al voordat het nieuws naar buiten kwam dat Binotto zijn taken had neergelegd.

Sauber Group stelt Andreas Seidl aan als nieuwe CEO

Het domino-effect op de teambazen markt gaat verder: De Sauber Group heeft zojuist Andreas Seidl aangekondigd als nieuwe Chief Executive Officer. Daarmee volgt hij de naar Ferrari vertrokken Fred Vasseur op. Seidl neemt niet de rol van teambaas op zich, maar gaat zich wel focussen op wie deze rol gaat bekleden. Seidl zal zijn nieuwe rol vanaf januari 2023 op zich nemen. Hij wordt binnen de organisatie verantwoordelijk voor het door laten groeien van Sauber als geheel. Daarmee trekt de Duitser de deur bij McLaren definitief achter zich dicht, waar hij sinds 10 januari 2019 aan het hoofd stond als teambaas.

McLaren kondigt Andrea Stella met directe ingang aan als nieuwe teambaas

Het Formule 1-team van McLaren heeft Andrea Stella aangekondigd als nieuwe teambaas. Hij neemt per direct de taken over van Andreas Seidl. Daarmee is hij de vierde teambaas van wie vandaag een overstap wordt aangekondigd. Stella was al actief binnen McLaren als uitvoerend directeur, maar neemt nu de taken van teambaas over. Seidl maakt op zijn beurt de overstap naar Alfa Romeo, waar hij Fred Vasseur opvolgt als CEO van de Sauber Group. Wie bij de Zwitserse renstal volgend jaar aan het roer staat als teambaas, is op dit moment nog niet bekend. Stella is sinds 2015 actief bij McLaren, nadat hij 15 jaar in dienst van Ferrari werkte. Hier werkte hij onder andere als performance engineer voor Michael Schumacher en Kimi Räikkönen.

Hamilton laat grote droom van broertje uitkomen met dag in Mercedes-simulator

Lewis Hamilton heeft samen met het Formule 1-team van Mercedes een grote droom van zijn broertje uit laten komen. Nicolas mocht een dag doorbrengen achter de officiële simulator van de Zilverpijlen. Hij heeft Cerebrale parese - een bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging van de hersenen - maar laat zich hier niet door kisten. Zo is hij momenteel onder andere een professionele coureur in de British Touring Car Championship, waar hij met een speciaal aangepaste auto rijdt. Een van zijn grote dromen was om ooit eens ervaring op te doen met het wapentuig in de Formule 1, en die droom hebben grote broer Lewis en het team van Mercedes uit laten komen.

Red Bull-stickers mogelijk niet op Red Bull in Singapore na verbieden reclame voor suiker

Red Bull Racing moet misschien met een creatieve oplossing gaan komen voor de Grand Prix van Singapore. Er komt in de Zuidoost-Aziatische stadstaat namelijk een wet dat er geen reclame mag worden gemaakt voor producten die een boel suiker bevatten. Het Oostenrijkse team zou gedwongen kunnen zijn om een verandering in naam en kleurstelling te ondergaan voor de race. Diabetes is een serieus probleem in Singapore, volgens het Ministerie van Gezondheid. Het aantal mensen met diabetes wordt geschat op één miljoen in 2050, als er niks aan het probleem wordt gedaan. Het land heeft op dit moment bijna zes miljoen inwoners. Aankomende 30 december gaat daarom deze wet in.

Andretti hoopt binnen enkele weken op goedkeuring voor intrede F1: "We zijn zo dichtbij"

Michael Andretti, eigenaar van Andretti Autosport, IndyCar-kampioen van 1991 en zelf voormalig F1-coureur bij McLaren als teamgenoot van Senna, heeft al meer dan anderhalf jaar het plan om de Formule 1 in te treden. "We hopen het te horen in de komende paar weken. Dat zou een mooi kerstcadeau zijn," vertelde Andretti tegenover IndyStar over de goedkeuring van F1. "Dit gaat niet om IndyCar. We willen iets doen dat nog nooit eerder is gedaan. We willen meedoen aan alle vormen van autosport, van Le Mans tot Monaco, van de Indy 500 tot de Daytona 500. En eventueel in de toekomst willen we dat allemaal onder één dak hebben. Dat is ons grote doel en we hebben plannen in beweging gezet om daar te komen."