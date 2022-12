Jan Bolscher

Dinsdag 13 december 2022 11:19 - Laatste update: 11:26

Het Formule 1-team van McLaren heeft Andrea Stella aangekondigd als nieuwe teambaas. Hij neemt per direct de taken over van Andreas Seidl. Daarmee is hij de vierde teambaas van wie vandaag een overstap wordt aangekondigd.

Stella was al actief binnen McLaren als uitvoerend directeur, maar neemt nu de taken van teambaas over. Seidl maakt op zijn beurt de overstap naar Alfa Romeo, waar hij Fred Vasseur opvolgt als CEO van de Sauber Group. Wie bij de Zwitserse renstal volgend jaar aan het roer staat als teambaas, is op dit moment nog niet bekend. Stella is sinds 2015 actief bij McLaren, nadat hij 15 jaar in dienst van Ferrari werkte. Hier werkte hij onder andere als performance engineer voor Michael Schumacher en Kimi Raikkonen.

"Ik voel mij vereerd om de rol van teambaas te gaan bekleden als de volgende fase van mijn betrokkenheid bij McLaren", aldus Stella. "Ik ben Zak en de aandeelhouders dankbaar voor hun vertrouwen in mij en voor alle collega's die achter mij hebben gestaan tijdens mijn carrière in de Formule 1. We zijn realistisch over de hoeveelheid werk die we moeten verrichten om weer naar voren op de grid te komen, maar ik ben verheugd en gemotiveerd omdat ik samen aan deze reis begin met een team vol talent, ervaring en toewijding."