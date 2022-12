Redactie

Dinsdag 13 december 2022 11:50

Lewis Hamilton heeft samen met het Formule 1-team van Mercedes een grote droom van zijn broertje uit laten komen. Nicolas mocht een dag doorbrengen achter de officiële simulator van de Zilverpijlen.

Nicolas Hamilton heeft Cerebrale parese - een bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging van de hersenen - maar laat zich hier niet door kisten. Zo is hij momenteel onder andere een professionele coureur in de British Touring Car Championship, waar hij met een speciaal aangepaste auto rijdt. Een van zijn grote dromen was om ooit eens ervaring op te doen met het wapentuig in de Formule 1, en die droom hebben grote broer Lewis en het team van Mercedes uit laten komen.

Simulator Mercedes

"Eerder dit jaar vroegen Nicolas en ik mijn team of we deze dag plaats konden laten vinden en hier zijn we dan", schrijft Hamilton op Instagram. "Tijd in de simulator is ontzettend zeldzaam en niet iets wat beschikbaar is voor iemand zoals mijn broer. Er waren op maat gemaakte aanpassingen aan het stoeltje, het stuur en de pedalen nodig om dit mogelijk te maken. Hij heeft er de hele dag in doorgebracht, en is de eerste persoon met een handicap ooit die dit heeft gedaan. De lach die je op zijn gezicht ziet is de hele dag niet meer verdwenen", leest het onder andere.