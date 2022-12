Jan Bolscher

Het domino-effect op de teambazen markt gaat verder: De Sauber Group heeft zojuist Andreas Seidl aangekondigd als nieuwe Chief Executive Officer. Daarmee volgt hij de naar Ferrari vertrokken Fred Vasseur op. Seidl neemt niet de rol van teambaas op zich, maar gaat zich wel focussen op wie deze rol gaat bekleden.

Seidl zal zijn nieuwe rol vanaf januari 2023 op zich nemen. Hij wordt binnen de organisatie verantwoordelijk voor het door laten groeien van Sauber als geheel. Daarmee trekt de Duitser de deur bij McLaren definitief achter zich dicht, waar hij sinds 10 januari 2019 aan het hoofd stond als teambaas. Wie de nieuwe teambazen van zowel Alfa Romeo als McLaren worden, is op dit moment nog niet bekend. Wel kan GPFans bevestigen dat Alfa Romeo op korte termijn de opvolger van Vasseur aan zal kondigen.

Rijke historie

"Het is fantastisch om mij bij de Sauber Group te voegen in januari", aldus Seidl. "Dit is een team met een rijke historie in de Formule 1 en een organisatie die ik heel goed ken uit de tijd dat ik woonde en werkte in Hinwil voor vier jaar. Ik kan niet wachten om mij bij het team te voegen en met de collega's van de Sauber Group te werken aan de ambitieuze doelen die we hebben gesteld. Ik wil Finn Rausing en iedereen van de Sauber Group bedanken voor hun keuze. Ik kijk er naar uit om hun vertrouwen terug te betalen door middel van mijn werk."

De voorzitter van de raad van bestuur van Sauber, Finn Rausing, is blij met de terugkeer van Seidl: "Hij neemt een bedrijf over dat op de goede weg is en hij deelt onze inzet om onze organisatie te laten groeien: Ik kijk uit naar vele jaren van succes samen."