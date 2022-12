Officieel: Vasseur volgt Binotto op als teambaas bij Ferrari

Jan Bolscher

Dinsdag 13 december 2022 09:32 - Laatste update: 09:40

Fred Vasseur volgt Mattia Binotto op als teambaas bij Ferrari. Dat heeft de Italiaanse grootmacht zojuist via de officiële kanalen bevestigd. De Fransman neemt op 9 januari 2023 de rol officieel op zich.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Eerder vandaag bracht Alfa Romeo naar buiten dat Vasseur na zes succesvolle seizoenen bij de renstal vertrekt. Vasseur werd al langer aan een overstap naar Ferrari gelinkt, ook al voordat het nieuws naar buiten kwam dat Binotto zijn taken had neergelegd. Over de opvolger van Vasseur bij Alfa Romeo is nog niets bekend, maar GPFans kan bevestigen dat ook dit op korte termijn bekend zal worden gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Stoelendans

Zo volgt het nieuws elkaar in hoog tempo op. Ferrari liet eerder weten ergens in de lente van 2023 de opvolger van Binotto bekend te zullen maken, maar blijkbaar is het proces in een stroomversnelling geraakt. GPFans kon afgelopen week al bevestigen dat Vasseur inderdaad de overstap zou maken. Eerder deze week kwam vanuit de Zwitserse pers overwaaien dat Vasseur al een huis in Italiaanse bodem zou hebben aangeschaft. Er geheimzinnig over doen had dus ook niet heel veel zin meer.