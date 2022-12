Jan Bolscher

Zondag 11 december 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Max Verstappen. De Nederlander verreed afgelopen zaterdag een demo run tijdens de Red Bull Racing Home Run - een feestdag van Red Bull om het succesvolle Formule 1-seizoen te vieren -, maar de RB7 vatte hierbij vlam. Verstappen zelf kon er echter wel om lachen. Verder heeft zijn teambaas Christian Horner het opgenomen voor de inmiddels bij Ferrari vertrokken Mattia Binotto, en heeft Lewis Hamilton uit de doeken gedaan dat hij emotioneel werd van de overwinning van George Russell in Brazilië dit jaar. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Auto Verstappen vatte vlam tijdens demo run

Max Verstappen heeft genoten van zijn demo run tijdens de Red Bull Racing Home Run in Milton Keynes. De Oostenrijkse formatie pakte flink uit tijdens deze feestelijke dag om het succesvolle Formule 1-seizoen te vieren. Een van de hoogtepunten waren de demonstratierondjes van Verstappen in de RB7, al verliep dit niet helemaal vlekkeloos. Tijdens het draaien van wat donuts verschenen er een aantal steekvlammen uit de wagen uit 2011. Het brandje werd snel geblust, en Verstappen zelf kon er alleen maar om lachen: "Het was natuurlijk heel koud en glibberig, daarom probeerde ik het asfalt droog te maken met de vlammen die uit de auto kwamen", vertelde hij onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Horner en FIA-president raken verzeild in ongemakkelijk onderonsje

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en FIA-president Mohammed Ben Sulayem raakten verwikkeld in een ongemakkelijk onderonsje tijdens het eindejaarsgala, nadat eerstgenoemde in zijn speech naar de verwarring rondom het tweede wereldkampioenschap van Max Verstappen verwees. Horner noemde de gebeurtenissen in Japan "controversieel", waarna Ben Sulayem hier even later op terugkwam en liet doorschemeren het er niet helemaal mee eens te zijn: "Je zei dat Japan controversieel was. Nee. De FIA kreeg de schuld vanwege de punten, maar het was niet de FIA die de regels schreef", klonk het onder andere. Uiteindelijk kwam Formule 1-CEO Stefano Domenicali tussen beiden. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Hamilton genoot van zege Russell op Interlagos

Lewis Hamilton had dit seizoen graag zijn record van minimaal één overwinning per seizoen gehandhaafd, maar de Brit moest lijdzaam toekijken hoe het teammaat George Russell was die er op de enige Mercedes-dag van het seizoen vandoor ging met de overwinning. Naar eigen zeggen is de zevenvoudig wereldkampioen er echter niet al te rouwig om: "Ik zag een video toen ik in Dubai was. Het was emotioneel om iedereen het samen te zien vieren, wetende hoe hard iedereen gewerkt heeft", vertelde hij onder andere. "Ik weet hoe moeilijk het voor ze is geweest." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Horner in de bres voor Binotto

Christian Horner heeft Mattia Binotto een hart onder de riem gestoken. De Italiaan diende onlangs zijn ontslag in als teambaas bij Ferrari, en trekt op 31 december aanstaande definitief de deur achter zich dicht. Volgens zijn Red Bull Racing-collega heeft hij de afgelopen jaren uitstekend werk geleverd: "In alle eerlijkheid, Mattia heeft het geweldig gedaan door een competitieve auto voor Ferrari te bouwen", opende hij op het eindejaarsgala van de FIA. "Natuurlijk heeft hij zo zijn momenten gehad. Hij heeft een groot deel van zijn leven aan Ferrari besteed. Ik weet zeker dat het enorm lastig voor hem is om het team te verlaten na al die tijd." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Rosberg "omver geblazen" door Verstappen

Nico Rosberg is naar eigen zeggen omver geblazen door wat Max Verstappen het afgelopen Formule 1-seizoen heeft laten zien. Volgens de wereldkampioen van 2016 zal de Nederlander nu al altijd tot de vijf beste coureurs ooit behoren. "Hij heeft dezelfde vechtersmentaliteit als Michael Schumacher en Ayrton Senna", klonk het onder andere tegenover La Gazetta dello Sport. "Hij maakt ook geen fouten meer. Niet één teammaat is in staat geweest om hem bij te houden en dan hebben we het over Pierre Gasly en Sergio Pérez, dat zijn geen slechte coureurs." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen opnieuw genomineerd voor Sportman van het Jaar

Max Verstappen kan zichzelf opvolgen als Sportman van het Jaar. De Red Bull Racing-coureur zit samen met schaatser Thomas Krol en baanwielrenner Harrie Lavreysen bij de laatste drie genomineerden. Langebaanschaatsers Suzanne Schulting en Irene Schouten en wielrenster Annemiek van Vleuten zijn de laatste drie genomineerden voor de titel Sportvrouw van het Jaar. Verstappen won bij de mannen in 2021 ook, nadat hij beslag had gelegd op zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Toen liet hij Niek Kimmann en Harrie Lavreysen achter zich. Het hele verhaal lezen? Klik hier.