Lewis Hamilton had dit seizoen graag zijn record van het behalen van minimaal één overwinning per seizoen gehandhaafd, maar moest lijdzaam toezien hoe op de enige Mercedes-dag van het seizoen het George Russell was die met de zege aan de haal ging. De zevenvoudig wereldkampioen zegt echter dat hij niet al te rouwig daarom was en het als een beloning voor zijn team zag.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Mercedes op had gehoopt. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Duitse gigant dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië.

Emotioneel

Die kwam echter in een andere volgorde dan je misschien in eerste instantie zou denken. Hamilton hoopte het hele seizoen om in ieder geval één zege op zijn uiterst succesvolle conto bij te schrijven, maar hij moest lijdzaam toezien hoe het teamgenoot Russell was die er met de jackpot vandoor ging op Interlagos. Het zorgde echter niet voor een vervelend gevoel bij de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik zag een video toen ik in Dubai was. Het was emotioneel om iedereen samen te zien vieren, wetende hoe hard iedereen gewerkt heeft", vertelt hij aan Channel 4.

Hoop hoog

Hamilton toont zichzelf wat dat betreft de ultieme teamplayer. "Ik weet hoe moeilijk het voor ze is geweest, wetende hoe hard ze afgelopen winter hebben gewerkt en dat ze daar niet voor beloond zijn. Het hele seizoen hebben ze niet opgegeven en hebben ze geloof gehouden. Ze hielden de hoop hoog en dat we toen een één-twee wisten te scoren was een ontzettend trots moment voor mij en het hele team", besluit de man uit Stevenage.