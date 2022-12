Jan Bolscher

Zondag 11 december 2022 14:30 - Laatste update: 14:48

Max Verstappen heeft genoten van zijn demo run tijdens de Red Bull Racing Home Run in Milton Keynes. De Oostenrijkse formatie pakte flink uit tijdens deze feestelijke dag om het succesvolle Formule 1-seizoen te vieren.

Red Bull Racing legde afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2013 beslag op het constructeurskampioenschap in de Formule 1, terwijl Verstappen zich voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen bij de coureurs liet kronen. Gedurende deze succesreeks werd menig record verbroken, waardoor het al met al een zeer succesvol jaar werd voor de formatie uit Milton Keynes. Op zaterdag 10 december werd er daarom een dag vol festiviteiten gepland in het centrum van de stad waar Red Bull Racing haar fabriek heeft staan.

Artikel gaat verder onder video

Grote opkomst

Een van de hoogtepunten was de demo run van Verstappen in de RB7, al verliep dit niet helemaal vlekkeloos. Tijdens het draaien van wat donuts verschenen er een aantal steekvlammen uit de wagen uit 2011. Het brandje werd snel geblust, en Verstappen zelf kon er alleen maar om lachen: "Het is heel druk richting het einde van het jaar, maar het is fantastisch om dit in Milton Keynes te doen", vertelt hij tegenover zijn eigen website. "Ik waardeer het dat er zoveel mensen zijn komen kijken en voor ons hebben gejuicht."

Steekvlammen

De Nederlander vervolgt: "Het is goed om te zien dat iedereen het naar zijn zin heeft, dat is het belangrijkst. Het was natuurlijk heel koud en glibberig, daarom probeerde ik het asfalt droog te maken met de vlammen die uit de auto kwamen", klinkt het met een glimlach. "Milton Keynes is Red Bull en Red Bull is Milton Keynes. Ik ben al heel lang onderdeel van de Red Bull-familie en Milton Keynes voelt nu als een tweede thuis voor mij."