Ewan Gale & Brian van Hinthum

Zondag 11 december 2022 10:00 - Laatste update: 10:02

Mattia Binotto trekt na 31 december de deur van Ferrari achter zich dicht. De Italiaan heeft besloten dat het welletjes is geweest met zijn avontuur als teambaas en heeft zijn congé ingediend. Christian Horner neemt het op voor zijn collega en stelt dat Binotto heel goed werk heeft geleverd.

Het hing al even in de lucht, maar Binotto en Ferrari gaan uit elkaar. Volgens de officiële lezing van Ferrari zou de Italiaan zelf zijn ontslag hebben ingediend bij de Maranello-formatie. Een aantal weken geleden doken de geruchten over Binotto al de kop op, maar die werden diezelfde dag nog stellig ontkend middels een Ferrari-statement. Des te meer opvallend dat men nu een aantal weken later toch wél met het ontslag van Binotto op de proppen komt.

Artikel gaat verder onder video

Competitieve auto

Op het begin van het seizoen leek het zo dat Binotto na Toto Wolff in 2021 de nieuwe man was die de strijd aan kon binden met Red Bull Racing. In het eerste gedeelte van het seizoen bleek al snel dat de Maranello-formatie een auto van jewelste had gebouwd en Red Bull leek het onderspit te delven. Leclerc won een aantal races, terwijl Verstappen meermaals uitviel. Binotto leek de zaakjes dus goed voor elkaar te hebben, al viel het uiteindelijk natuurlijk tegen. Horner is wel lovend over zijn collega. "In alle eerlijkheid, Mattia heeft het geweldig gedaan door een competitieve auto voor Ferrari te bouwen", opende hij op het FIA gala.

Grote druk

De Britse teambaas vervolgt. "Natuurlijk heeft hij zo zijn momenten gehad. Hij heeft een groot deel van zijn leven aan Ferrari besteed. Ik weet zeker dat het enorm lastig voor hem is om het team te verlaten na al die tijd." Horner denkt dat Binotto uiteindelijk bezweken is onder de grote druk die komt kijken bij de baan. "Je hebt enorme druk bij het team, omdat het ook een nationaal team is. Volgens mij wordt het nu sinds ik bij Red Bull zit."