Jan Bolscher

Zondag 11 december 2022 18:44

Nico Rosberg is naar eigen zeggen omver geblazen door wat Max Verstappen het afgelopen Formule 1-seizoen heeft laten zien. Volgens de wereldkampioen van 2016 zal de Nederlander nu al altijd tot de vijf beste coureurs ooit behoren.

Het seizoen van 2022 begon teleurstellend voor Verstappen met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Ferrari begon ondertussen ijzersterk aan het jaar, waardoor het prolongeren van zijn wereldkampioenschap in eerste instantie ver weg leek voor de Red Bull Racing-coureur. Waar Ferrari vervolgens echter steeds verder weg zakte, raakte Verstappen in de vorm van zijn leven nadat zijn team de betrouwbaarheidsproblemen aan de RB18 had opgelost.

Michael Schumacher en Ayrton Senna

Uiteindelijk won Verstappen 15 van de 22 races, waarmee hij het record verbrak voor de meeste overwinningen in één seizoen. De 24-jarige Limburger verreed één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Al met al heeft het grote indruk gemaakt op Rosberg: "Hij heeft dezelfde vechtersmentaliteit als Michael Schumacher en Ayrton Senna", klinkt het tegenover La Gazetta dello Sport. "Hij maakt ook geen fouten meer. Niet één teammaat is in staat geweest om hem bij te houden en dan hebben we het over Pierre Gasly en Sergio Pérez, dat zijn geen slechte coureurs."

Compleet als coureur

De Duister vervolgt: "Verstappen heeft mij omver geblazen dit jaar. Hij had een slechte start terwijl Ferrari destijds superieur was. Vervolgens kende hij een historisch seizoen met 15 overwinningen met relatief weinig pole positions, waardoor hij vaak won door naar voren te komen. Hij zal altijd tot de vijf beste coureurs ooit behoren. Hij heeft twee wereldkampioenschappen op de leeftijd van 25 en hij heeft nu al meer races gewonnen dan Fernando Alonso. Hij heeft enorm veel talent en is nu een complete coureur."