Het team van Mercedes heeft in 2022 veel pijn en moeite gekend om de weg naar voren te vinden. De Duitse formatie kwam met acht wereldtitels op een rij op zak aan in het nieuwe Formule 1-tijdperk, maar werd in het begin van het seizoen op grote afstand gezet door Red Bull Racing en Ferrari door met name het porpoisingprobleem van Mercedes. Toto Wolff blikt terug.

Het werd een seizoen om snel te vergeten voor het team van Mercedes. Al vanaf het allereerste moment liep de Duitse gigant achter de feiten aan in dit gloednieuwe Formule 1-tijdperk. Het team van Toto Wolff ging voor een extravagant ontwerp met de nieuwe bolide en leek in het eerste gedeelte van het seizoen volledig de boot gemist te hebben met de opvallende smalle sidepods. De W13 was niet vooruit te branden en men had dan ook niks in de melk te brokkelen tegenover Ferrari en Red Bull Racing.

Fouten

Later in het seizoen leek men op de ontwikkelingsafdeling van Mercedes steeds meer begrip te krijgen voor de nieuwe aerodynamische reglementen en leek men aan de hand van de gebrachte updates steeds vaker mee te doen om de voorste plekken. Wolff blikt terug op de fase voor de verbetering. De Oostenrijker krijgt de vraag waaro Mercedes er zo naast zat met het tackelen van het porpoisingprobleem. "Omdat we het fout hadden. Zelfs de beste mensen kunnen het fout hebben", begint hij in de Beyond the Grid-podcast.

Mis met het concept

De Mercedes-teambaas denkt niet dat zijn team ineens gek is geworden. "We hebben niet ineens een stomme pil genomen waardoor we van het winnen van het constructeurskampioenschappen. Het is heel simpel, we hadden het gewoon mis met het concept. We hadden het effect [van het porpoising] onderschat toen we de auto heel laag hadden en de rest heeft een een stuk beter gedaan. Of ze het effect kenden van de eerdere dagen of dat ze zich juist meer hadden gefocust op dat specifieke onderdeel, dat weet ik niet."