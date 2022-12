Ben Sulayem zet verwarring titel Verstappen recht, Newey schaamt zich voor zwakte RB18 | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 10 december 2022 22:03

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Gisteravond werden de bekers uitgedeeld tijdens de FIA Prize Giving Gala in Bologna. Daar nam Max Verstappen zijn tweede van zijn carrière in ontvangst. FIA-president Mohammed Ben Sulayem greep het moment aan, om de verwarring rondom de puntentelling in Japan, toe te schrijven aan de besluiten van de teams. Lewis Hamilton besloot om niet op te komen dagen. Volgens Christian Horner lijkt er bijna een vloek op de baan als Ferrari-teambaas te rusten en voelt mee met collega Mattia Binotto. Als het aan Pierre Gasly ligt, dan vecht Nyck de Vries volgend jaar vooraan. De Fransman was door ex-werkgever AlphaTauri verteld dat het team de beste auto ooit heeft ontwikkeld. Adrian Newey heeft de zwakte van de Red Bull RB18 onthuld.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen neemt wereldbeker in ontvangst: "Komende jaren dit volhouden"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen ontving vrijdagavond in Bologna voor de tweede keer in zijn carrière de wereldbeker. De 25-jarige Limburger blikt op het gala terug op het seizoen en moet toegeven dat het kampioenschap dit jaar toch iets beter voelde, ondanks dat de titel van 2021 emotioneler was. Het 2022-seizoen begon wat moeizaam voor Verstappen, de RB18 was snel, maar nog onbetrouwbaar. "Vanaf dat moment wist ik dat we ons geen fouten meer konden permitteren. Je probeert zo foutloos mogelijk te zijn en alles elk weekend zo goed mogelijk te doen, dat eis ik dan ook van mezelf als ik de auto in stap", zo legt de tweevoudig wereldkampioen uit. Meer lezen? Klik hier!

Ben Sulayem zet verwarring over tweede titel Verstappen recht: "Teams hebben dit besloten"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem greep het moment tijdens het FIA-gala aan, om de verwarring rondom de puntentelling in Japan, toe te schrijven aan de besluiten van de teams. Het was na de race op Suzuka niet helemaal duidelijk of er hele of halve punten werden uitgedeeld en volgens de Arabier voerde het orgaan slechts uit wat de teams eerder hebben besloten. Na de controversiële ontknoping vorig jaar, was het dit jaar dus weer niet helemaal volgens het boekje gegaan en Ben Sulayem laat op het FIA-gala weten dat het in ieder geval niet aan de autobond lag. "Japan, je zei dat dat controversieel was. De FIA kreeg de schuld van de puntentelling, maar het is niet de FIA die de regels maakt. Het zijn de teams die de regels bepalen en wij implementeren het alleen maar", zo reageert de FIA-president op de toespraak van Christian Horner, die de wereldbeker voor de teams kreeg uitgereikt. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton slaat FIA-gala over ondanks prijs

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton liet het FIA-gala afgelopen vrijdag voor wat het was. De Brit kreeg de award voor Action of the Year voor zijn inhaalmanoeuvre tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar kwam deze niet ophalen. Meer lezen? Klik hier!

Horner steunt Binotto: "Goed werk afgeleverd met zo'n auto en motor"

Red Bull-teambaas Christian Horner voelt mee met zijn collega bij Ferrari. Mattia Binotto moet aan het einde van de maand afscheid nemen bij Ferrari en volgens Horner lijkt er bijna een vloek op de baan als Ferrari-teambaas te rusten. Binotto kreeg vanaf 2019 de kans om zich te laten zien als teambaas van de Scuderia. De Italiaan werkte al lang voor Ferrari, maar dan vooral in een rol achter de schermen. De kwaliteiten van de Italiaan zouden volgens de paddock liggen in de technische zaken. De ontwikkeling van de auto en de power unit kunnen dan ook aan hem worden toegerekend. Als teambaas heeft Binotto echter wel een paar steken laten vallen, zo was er gedurende het jaar veel kritiek op de uitvoering van het Italiaanse team. Meer lezen? Klik hier!

De Vries zal vooraan vechten volgens Gasly: "Auto is beste ooit heeft AlphaTauri mij verteld"

Als het aan Pierre Gasly ligt, dan zal Nyck de Vries vooraan het veld mee kunnen vechten volgend seizoen. Gasly, die verhuist van AlphaTauri naar Alpine, zegt dat zijn vorige werkgever hem heeft verteld dat de AT04-bolide de beste auto is die ze ooit hebben gemaakt. "Hopelijk verandert mijn positie voor het goede," vertelt de Fransman over zijn overstap van AlphaTauri naar Alpine. "Maar tegelijkertijd, je weet het nooit. We hebben er ook over gepraat met de jongens van AlphaTauri. Ze vertellen mij dat hun auto voor volgend jaar de beste is die ze ooit hebben gemaakt en dat ze vooraan het veld zullen meevechten!" Meer lezen? Klik hier!

Newey schaamt zich voor zwakte van RB18: "Zwaarder dan verwacht"

Adrian Newey vertelt over de zwakte van de auto van Red Bull Racing waarmee ze dit jaar toch de rijders- en constructeurskampioenschappen op hun naam schreven. De RB18-bolide was namelijk te zwaar. Newey vond het "best wel beschamend" hoe log de Red Bull bij de eerste Grand Prix van het jaar was. "Er kwamen veel dingen samen die het gewicht meer opdreven dan verwacht. De banden waren zwaarder dan aanvankelijk gedacht, evenals de wieldoppen en de crashstructuur aan de zijkant. Als je een auto ontwikkelt, werk je met toleranties op het geschatte gewicht. We dachten dat we dicht bij de gewichtslimiet zouden komen, maar we zaten er ver overheen." Meer lezen? Klik hier!