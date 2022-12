Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 december 2022 09:34

Regerend wereldkampioen Max Verstappen ontving vrijdagavond in Bologna voor de tweede keer in zijn carrière de wereldbeker. De 25-jarige Limburger blikt op het gala terug op het seizoen en moet toegeven dat het kampioenschap dit jaar toch iets beter voelde, ondanks dat de titel van 2021 emotioneler was.

Op het jaarlijkse feestje van de internationale autosportfederatie worden de kampioenen van de diverse raceklassen in het zonnetje gezet. Niet alleen Verstappen kwam zijn beker ophalen, ook Stoffel Vandoorne was aanwezig om de bekroning op zijn Formule E-seizoen op te halen. Zane Maloney werd door de autobond aangewezen als rookie van het jaar en Red Bull Racing heeft het talent inmiddels vastgelegd.

Foutloos

Het 2022-seizoen begon wat moeizaam voor Verstappen, de RB18 was snel, maar nog onbetrouwbaar. "Vanaf dat moment wist ik dat we ons geen fouten meer konden permitteren. Je probeert zo foutloos mogelijk te zijn en alles elk weekend zo goed mogelijk te doen, dat eis ik dan ook van mezelf als ik de auto in stap", zo legt de tweevoudig wereldkampioen uit.

It's officially official 🏆 Constructors' Champions for the fifth time 👑 #F1 pic.twitter.com/xxxsP2ikm1 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2022

Blik op titel

Ondanks de stroeve start van het jaar, liet Red Bull Racing zich niet uit het veld slaan. De problemen werd verholpen en voor Verstappen werd het de taak om punten te gaan pakken. "Je leert als coureur van elk seizoen en je krijgt natuurlijk steeds meer ervaring, daarnaast moet je kijken naar de punten die beter kunnen. Als je voor de titel wil vechten, dan moet je punten scoren. Dat moet eigenlijk elke race en zoveel mogelijk, daarom waren die uitvalbeurten aan het begin van het jaar zo pijnlijk", legt Verstappen uit.

Name on the trophy 🏆 Max Verstappen, two-time #F1 Drivers' World Champion 👑 pic.twitter.com/S0d4hfjRQK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2022

Al met al wist Verstappen de kracht van de RB18 uit te buiten en kon hij in Japan de titel veiligstellen. "We waren enorm competitief en het was genieten als je kijkt hoe we als team hebben gepresteerd, zowel in het coureursklassement als in het constructeurskampioenschap. Als team hebben veel zeges weten bij te schrijven en dit jaar voelt dan ook beter en meer voldoening, het was echt genieten", zo trekt de Limburger de conclusies over het 2022-seizoen.