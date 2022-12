Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 december 2022 10:15 - Laatste update: 10:28

FIA-president Mohammed Ben Sulayem greep het moment tijdens het FIA-gala aan, om de verwarring rondom de puntentelling in Japan, toe te schrijven aan de besluiten van de teams. Het was na de race op Suzuka niet helemaal duidelijk of er hele of halve punten werden uitgedeeld en volgens de Arabier voerde het orgaan slechts uit wat de teams eerder hebben besloten.

Max Verstappen werd dit seizoen na de uitslag in Japan voor de tweede bekroond tot Formule 1-wereldkampioen. Toch was het tijdens het vallen van de vlag niet helemaal duidelijk hoeveel punten er zouden worden uitgedeeld. De buitenwereld ging ervan uit dat volle punten niet werden toegekend, omdat de gehele raceafstand niet werd behaald. Na enkele momenten van verwarring, ook bij de organisatie, bleek dat er wel degelijk volle punten werden uitgedeeld en dus was Verstappen alsnog kampioen.

Artikel gaat verder onder video

Teams bepalen de regels

Na de controversiële ontknoping vorig jaar, was het dit jaar dus weer niet helemaal volgens het boekje gegaan en Ben Sulayem laat op het FIA-gala weten dat het in ieder geval niet aan de autobond lag. "Japan, je zei dat dat controversieel was. De FIA kreeg de schuld van de puntentelling, maar het is niet de FIA die de regels maakt. Het zijn de teams die de regels bepalen en wij implementeren het alleen maar", zo reageert de FIA-president op de toespraak van Christian Horner, die de wereldbeker voor de teams kreeg uitgereikt.

Ben Sulayem werd tijdens de verklaring onderbroken door Formule 1-CEO Stefano Domenicali: "Oké jongens, laten we gefocust blijven." De Arabier was echter nog niet klaar. "Voor mij is het heel duidelijk wat er is gebeurd bij de FIA. Maar zij [Red Bull Racing] verdienen de overwinning en iedereen die wint, die verdient het", aldus de voorzitter van de autobond.