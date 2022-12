Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 december 2022 11:56 - Laatste update: 11:57

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton liet het FIA-gala afgelopen vrijdag voor wat het was. De Brit kreeg de award voor Action of the Year voor zijn inhaalmanoeuvre tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar kwam deze niet ophalen.

Het jaarlijkse feestje van de FIA staat vooral in het teken van de prijsuitreiking, ook kijkt de bond terug op het afgelopen racejaar. Max Verstappen werd als tweevoudig wereldkampioen in het zonnetje gezet, maar ook Charles Leclerc en Sergio Pérez werden voor hun posities in de top drie bejubeld. Voor de gehele top drie is het verplicht om aanwezig te zijn op het gala.

Action of the Year

Voor Hamilton zijn er weinig hoogtepunten op te noemen uit het 2022-seizoen. Wel kon de Brit op zijn eigen Silverstone met één inhaalmanoeuvre afrekenen met Pérez en Leclerc. Ook de jury vond de inhaalactie een vermelding waard en dus ontvangt de 37-jarige Mercedes-coureur de award voor de actie van het jaar.

Niet aanwezig

Net als vorig jaar was Hamilton niet aanwezig op het FIA-gala in Bologna. Afgelopen jaar was het nog een verplichting, aangezien Hamilton de nummer twee van het klassement was. Dit seizoen is het echter niet noodzakelijk om de prijs in persoon op te halen en de Engelsman koos er dan ook voor om het gala dit jaar over te slaan.