Red Bull-teambaas Christian Horner voelt mee met zijn collega bij Ferrari. Mattia Binotto moet aan het einde van de maand afscheid nemen bij Ferrari en volgens Horner lijkt er bijna een vloek op de baan als Ferrari-teambaas te rusten.

Binotto kreeg vanaf 2019 de kans om zich te laten zien als teambaas van de Scuderia. De Italiaan werkte al lang voor Ferrari, maar dan vooral in een rol achter de schermen. De kwaliteiten van de Italiaan zouden volgens de paddock liggen in de technische zaken. De ontwikkeling van de auto en de power unit kunnen dan ook aan hem worden toegerekend. Als teambaas heeft Binotto echter wel een paar steken laten vallen, zo was er gedurende het jaar veel kritiek op de uitvoering van het Italiaanse team.

Moeilijk

Na afloop van het FIA-gala laat Horner zijn licht schijnen op de situatie bij Ferrari. "Ik denk dat Mattia in alle eerlijkheid heel goed werk heeft verricht door een zeer competitieve auto en motor voor Ferrari te produceren, zeker dit jaar", zo steunt Horner zijn collega voor de toegestroomde pers, waaronder GPFans. "Het is duidelijk dat ze hun operationele momenten hebben gehad. Hij heeft een lange periode van zijn carrière en leven aan Ferrari gewijd en ik weet zeker dat het erg moeilijk voor hem moet zijn om dat team na al die tijd te verlaten", legt Horner uit.

Druk

Na Jean Todt, Stefano Domenicali, Marco Mattiacci en Maurizio Arrivabene is Binotto de volgende teambaas die het veld moet gaan ruimen. Het tekent de moeilijkheden als teambaas van de renstal uit Maranello. "Natuurlijk is er enorme druk in dat team, omdat het in feite een nationaal team is, evenals een fabrikant. Er staat duidelijk veel druk op die baan", concludeert Horner.