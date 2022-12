Brian Van Hinthum

Ferrari en Mattia Binotto gaan eind dit jaar uit elkaar en dus moet de Italiaanse renstal op zoek naar een nieuwe teambaas. Verschillende namen hebben inmiddels de revue gepasseerd in Maranello, maar één naam blijft toch wel heel vaak de kop op drukken, namelijk die van Fred Vasseur. Jack Plooij denkt nieuws te hebben over de Alfa Romeo-baas.

Het hing al even in de lucht, maar Binotto en Ferrari gaan uit elkaar. Volgens de officiële lezing van Ferrari zou de Italiaan zelf zijn congé hebben ingediend bij het Maranello-formatie. Een aantal weken geleden doken de geruchten over Binotto al de kop op, maar die werden diezelfde dag nog stellig ontkend middels een Ferrari-statement. Des te meer opvallend dat men nu een aantal weken later toch wél met het ontslag van Binotto op de proppen komt.

Nieuwe voorman

Uiteindelijk bleek het dus tóch een gevalletje 'waar rook is, is vuur' en pakt Binotto zijn biezen. Daarmee is hij de vierde teambaas die dus na Domenicali, Marco Mattiacci en Maurizio Arrivabene eerder dan gepland vertrekt sinds de succesvolle periode van Jean Todt, die in 2008 vertrok. Het team uit Maranello moet nu op zoek naar een nieuwe topman, en men neemt daarvoor de tijd. Naar verwachting wordt er pas aan het begin van 2023, dus na het aftreden van Binotto, een nieuwe teambaas wereldkundig gemaakt. Namen als Ross Brawn, Vasseur en Laurent Mekies komen langs.

Vasseur

Plooij denkt in het Race Café wel te weten wie de nieuwe teambaas van Charles Leclerc en Carlos Sainz wordt. "Hoe kom je daaraan dan? Hebben wij dat ooit in het café al geroepen ofzo? Zeker! Ik heb tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi gezegd dat Vasseur Binotto gaat vervangen. Dat gaat gewoon gebeuren", claimt de analist. Volgens tafelheer Rob Kamphues zou Binotto zelf al even niet meer spreken met Vasseur. "Jawel, hij praat wel. Maar niet zo’n lange zinnen. Gewoon hele korte zinnen." Volgens Plooij komt de wisseling van de wacht in ieder geval niet op het conto van Leclerc, die Vasseur natuurlijk goed kent. "Leclerc zit nergens achter, dat komt altijd bij Ferrari vandaan.