Zaterdag 10 december 2022 19:41 - Laatste update: 19:45

Als het aan Pierre Gasly ligt, dan zal Nyck de Vries vooraan het veld mee kunnen vechten volgend seizoen. Gasly, die verhuist van AlphaTauri naar Alpine, zegt dat zijn vorige werkgever hem heeft verteld dat de AT04-bolide de beste auto is die ze ooit hebben gemaakt.

Nyck de Vries komt in 2023 uit voor het team van AlphaTauri. Het zitje naast Yuki Tsunoda kwam vrij, toen de domino's in de stoelendans van de Formule 1 begonnen te vallen en Gasly bij Alpine werd aangekondigd. Teambaas Franz Tost was onder de indruk van het debuut van De Vries, waarin hij meteen punten scoorde voor Williams op Monza, en bood de in Uitwellingerga-geboren Formule E-wereldkampioen een contract aan. Gasly heeft te horen gekregen dat de nieuwe auto van AlphaTauri de beste is die ze ooit hebben ontwikkeld.

Compleet ander concept

"In deze sport is het zo lastig om te weten wat er van het ene op het andere jaar gaat gebeuren," vertelt Gasly aan motorsport.com. "Wij waren het beste team van het middenveld afgelopen seizoen, dit jaar zaten we achteraan het middenveld en volgend seizoen, wie weet wat er gaat gebeuren. Misschien dat AlphaTauri, en ik weet dat ze het concept van de auto compleet veranderen, terug in het gevecht zal komen. Het is moeilijk om te zeggen."

Beste auto ooit

"Hopelijk verandert mijn positie voor het goede," vertelt de Fransman over zijn overstap van AlphaTauri naar Alpine. "Maar tegelijkertijd, je weet het nooit. We hebben er ook over gepraat met de jongens van AlphaTauri. Ze vertellen mij dat hun auto voor volgend jaar de beste is die ze ooit hebben gemaakt en dat ze vooraan het veld zullen meevechten! Maar goed, iedereen boekt enorm veel vooruitgang, als je de verhalen in de paddock hoort. Alpine heeft een fantastisch seizoen gehad door McLaren te verslaan voor de vierde plek in het kampioenschap, dus zij hebben het duidelijk goed voor elkaar. Onze volgende doelwitten zijn de drie grootste teams."