Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 december 2022 13:19 - Laatste update: 13:23

Voor Sergio Pérez is het 2022-seizoen een jaar met veel ups en downs geweest. De Mexicaan ging zijn tweede jaar bij Red Bull rijden en wilde een echte gooi doen naar de wereldtitel. Toen bleek dat dat niet mogelijk was, kwam plek twee in beeld, maar ook dat zag hij aan zijn neus voorbij gaan. Het zou de kerst op de taart zijn geweest voor het team dat in 2022 met alle prijzen naar huis is gegaan.

Daar waar Max Verstappen het kampioenschap voor de coureurs wist te pakken, wordt de constructeurstitel toegewezen aan het harde werk van Checo. De Mexicaan is bij Red Bull Racing gehaald om de ondersteunde factor te zijn en met zijn optreden wist hij het kampioenschap voor de teams, na acht jaar, weer naar Milton Keynes toe te brengen. De 32-jarige Mexicaan blikt na afloop van het FIA-gala terug op het jaar.

Artikel gaat verder onder video

'Op het juiste spoor gekregen'

"Het jaar begon best wel moeilijk, met de betrouwbaarheid in de openingsfase. Maar daarna waren we best wel competitief en erg consistent. Toen hadden we een aantal slechte races, waardoor ik achter Max kwam te staan", zo vertelt hij tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans. Red Bull had de betrouwbaarheid van de bolide nog niet op orde, maar daar kwam verandering in. "Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen om goede punten te scoren, een paar podiumplekken te pakken en een paar zeges bij te schrijven. We hebben het uiteindelijk op het juiste spoor gekregen, voor de laatste acht races van het jaar. Het was een intens gevecht met Charles en Ferrari", zo wijst hij naar het gevecht om de tweede plek.

Sergio Pérez, Grand Prix van Monaco

Tweede jaar bij Red Bull

Checo heeft zijn tweede seizoen bij het team uit Milton Keynes erop zitten en inmiddels kan hij vergelijken met het 2021-seizoen. "Het was een stuk beter dan vorig jaar. In een nieuw team komen is best wel intens. Zeker als je bij een nieuw team instapt, tijdens de coronapandemie. Daardoor was het wat lastiger om iedereen te leren kennen. Het was tricky, maar het was een flink verschil", zo omschrijft hij de moeilijkheden. Inmiddels heeft hij het reilen en zeil van het team onder de knie: "De dingen worden met de tijd ook steeds beter. Vanochtend was ik aan het ontbijten met de monteurs en ik kan nu al zeggen dat we zoveel beter zijn voorbereid op het nieuwe jaar. De dingen gaan de goede kant op."

Helmut Marko & Sergio Pérez & Max Verstappen

Constructeurskampioenschap

Uiteindelijk heeft Pérez er samen met Verstappen voor gezorgd dat de recordboeken weer wat zijn aangescherpt en volgend jaar wordt het een enorme uitdaging om daar overheen te gaan. "Het zal een enorme uitdaging worden om dit de komende tijd door te gaan zetten. Het wordt steeds moeilijker en moeilijker. Maar we zullen blijven pushen en ons best doen. Pak een paar tequila's en geniet van vanavond", aldus Pérez, die het weekend goed wil inluiden.