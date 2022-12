Vincent Bruins

Adrian Newey vertelt over de zwakte van de auto van Red Bull Racing waarmee ze dit jaar toch de rijders- en constructeurskampioenschappen op hun naam schreven. De RB18-bolide was namelijk te zwaar. Wel had het team vooruitgang geboekt op het gebied van topsnelheid, voordat het seizoen begon.

"Het stond niet zo op de planning," legde Newey uit aan Auto Motor und Sport over het omzetten van de topsnelheid van de RB18 van een zwakte in juist een sterke kwaliteit. "Met compleet nieuwe regels doe je wat je denkt dat juist is. Je hebt geen idee in welke richting de competitie aan het ontwikkelen is. We waren zelf een beetje verrast dat de andere auto's langzamer waren dan wij op de rechte stukken."

Te zwaar

De RB18 zat echter 20 kilogram boven het minimale gewicht en was daarmee zwaarder dan de Ferrari en Mercedes. Newey vond het "best wel beschamend" hoe log de Red Bull bij de eerste Grand Prix van het jaar was. "Er kwamen veel dingen samen die het gewicht meer opdreven dan verwacht. De banden waren zwaarder dan aanvankelijk gedacht, evenals de wieldoppen en de crashstructuur aan de zijkant. Als je een auto ontwikkelt, werk je met toleranties op het geschatte gewicht. We dachten dat we dicht bij de gewichtslimiet zouden komen, maar we zaten er ver overheen."

Chassis verstevigen

"We hadden een probleem met het doorstaan van de zijdelingse crash en moesten de structuur daar op het chassis verstevigen," legde de Brit verder uit. "We zaten krap met de mechanische onderdelen, omdat we veel tijd aan de auto van vorig jaar hadden besteed. Zoals altijd hebben we veel gewerkt aan de aerodynamica en dus was er nog maar weinig tijd over. Dat is de prijs die we betaalden voor het zwaardere gewicht."