Verstappen verkoopt Civic via online veiling, F1 prijst Dutch GP voor 'groen' reizen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag hoorden we meer van de technisch directeur van Mercedes over de tekortkomingen van de W13-bolide van het Duitse team. Een redacteur van Auto Motor und Sport heeft aangegeven te weten hoe het nu gaat met Michael Schumacher, maar daar mag hij niks over kwijt. Max Verstappen heeft geen toestemming gekregen van Red Bull Racing om te rijden op de Honda-motor van achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez. Daarnaast veilt de Nederlander zijn Honda Civic Type-R GT. Red Bull heeft een nieuwe aanwinst in junior- en reservecoureur Zane Maloney. De Formule 1 heeft een update gegeven over de duurzaamheidsplannen waar de Dutch Grand Prix als goed voorbeeld naar boven komt met het aanbieden van treinen die fans naar Zandvoort brengen.

Mercedes kende tekortkomingen W13 al voordat seizoen begon

Andrew Shovlin, technisch directeur bij Mercedes, heeft toegegeven dat de tekortkomingen van de W13 al duidelijk waren voordat het seizoen begon. De formatie uit Brackley wilde met de innovatie auto de Formule 1-wereld opschudden, maar kende veel problemen met de wagen. Op de vraag wanneer Mercedes doorkreeg dat de W13 een flinke opgave zou gaan worden, reageert Shovlin: "De signalen waren er al vanaf het begin, zelfs op de filmdag die we op Silverstone hadden, was het vrij duidelijk dat dit soort mechanismes in de auto zaten." De eerste versie van de W13 had nog grote sidepods, maar uiteindelijk werd in Spanje de huidige auto getoond. Meer lezen? Klik hier!

AMuS-redacteur: "Weet hoe het gaat met Michael Schumacher, maar zeg er niets over"

Michael Schmidt, redacteur van het Duitse Auto Motor und Sport, weet hoe het momenteel gaat met Michael Schumacher, maar heeft de familie van de Formule 1-legende beloofd hier niets over te zeggen. De journalist wijdt dan ook geen smeuïge headlines aan het onderwerp, zo zegt hij. Schumacher ging in 2013 skiën in de Franse Alpen, maar kwam ten val en belandde met zijn hoofd op een steen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en lag daar voor langere tijd in een kunstmatige coma. In juni 2014 maakte zijn manager bekend dat hij ontwaakt was en dat hij het ziekenhuis had verlaten. Sindsdien bleef het angstvallig stil rondom de situatie van de Duitser. Slechts een select gezelschap weet hoe het nu gaat met de inmiddels 53-jarige Schumacher. Schmidt is één van hen, maar weigert hier publiekelijk iets over te zeggen. En dat heeft een reden. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen mag geen MotoGP proberen van Red Bull: "Ik kan een been breken"

Dat Max Verstappen doorgaans groot fan is van andere raceklassen, dat is inmiddels wel bekend. De Nederlander was recent ook aanwezig op het Japanse circuit van Motegi, waar ook MotoGP-ster Marc Márquez aanwezig was. De Nederlander nam nog even plaats op een motor en hij steekt zijn bewondering voor de sport niet onder stoelen of banken. Toch zal het bij dromen blijven, zo onthult hij. Red Bull is er niet zo happig op dat hij dergelijke capriolen uithaalt. "Helaas krijg ik er nog steeds geen toestemming voor. Het team wil niet dat ik dat doe. Ik kan nu inderdaad wel een been breken", reageert Verstappen op de opmerking van Márquez, die zegt dat Verstappen alle tijd heeft nu. "Maar ik ken mezelf. Ik wil het op z'n minst proberen, maar je zult net zien dat het dan fout gaat", besluit hij lachend. Meer lezen? Klik hier!

Max Verstappen verkoopt zijn Honda Civic Type-R GT via online veiling

Max Verstappen reed tijdens het jaar van zijn eerste wereldtitel rond in de Honda Civic Type-R GT, maar doet deze bolide nu van de hand. Via de online veiling van Catawiki kunnen gegadigden een bod uitbrengen op deze bolide, die komt met een officiële handtekening op het dashboard en het verzekeringscertificaat van Monaco. Meer lezen? Klik hier!

Zane Maloney nieuwe reservecoureur van Red Bull Racing

Zane Maloney is toegetreden tot het juniorprogramma van Red Bull Racing. Daarnaast krijgt de Barbadaan ook de rol van reservecoureur voor het Oostenrijkse team. De 19-jarige komt uit Bridgetown, de hoofdstad van Barbados, en zijn oom runt Bushy Park Circuit, de enige racefaciliteit van het Caribische eiland. Na op wereldniveau te hebben gekart, maakte Maloney de overstap naar de autosport in 2019 en werd meteen kampioen in het Britse Formule 4-kampioenschap. Hij maakte daarna twee moeizame jaren mee in Euroformula Open en het Formula Regional European Championship, al won hij wel een race in Monaco. Afgelopen seizoen maakte hij echter een zeer goede indruk in de Formule 3 door drie hoofdraces achter elkaar te winnen op weg naar de tweede plek in de eindstand. Nu heeft hij bij Red Bull getekend om junior- en reservecoureur te worden. Meer lezen? Klik hier!

Formule 1 prijst Dutch GP voor aanbieden van 'groen' reizen naar Zandvoort

De Formule 1 heeft een update gegeven over de duurzaamheidsplannen van het wereldkampioenschap. 70% van de raceorganisaties is begonnen met het aanbieden van 'groenere' manieren om bij het circuit te komen. Nederland staat als voorbeeld bovenaan en dat komt door de NS. Er werden per dag 110.000 fans verwacht op Circuit Zandvoort, dus 330.000 bezoekers in totaal. Er werd daarom een speciale dienstregeling ingezet voor het Formule 1-evenement. Op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 8:00 en 22:00 reden twaalf treinen per uur tussen Amsterdam Centraal en station Zandvoort aan Zee om zo maximaal 10.000 fans per uur naar het circuit te brengen. Meer lezen? Klik hier!