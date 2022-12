Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 december 2022 10:47

Dat Max Verstappen doorgaans groot fan is van andere raceklassen, dat is inmiddels wel bekend. De Nederlander was recent ook aanwezig op het Japanse circuit van Motegi, waar ook MotoGP-ster Marc Marquez aanwezig was. De Nederlander nog even plaats op een motor en hij steekt zijn bewondering voor de sport niet onder stoelen of banken.

Verstappen is natuurlijk al enkele jaren één van de supersterren in de Formule 1, maar de Nederlander is ook niet vies van de andere soorten raceklassen die we kennen. Hij maakt regelmatig uitstapjes naar het simracen, om daar mee te doen aan lange afstandsraces met Team Redline. Recent gaf hij ook aan graag in dat soort klassen te gaan racen op latere leeftijd. "Ook wil ik andere dingen doen in het racen. Andere disciplines. De Formule 1 is ontzettend leuk en ik heb heel veel succes op dit moment. Maar ik wil ook graag andere dingen doen. Vooral in het endurance-racen", liet hij recent optekenen.

Artikel gaat verder onder video

Gekke gasten

Na afloop van het seizoen was de tweevoudig wereldkampioen samen met Red Bull-collega's Sergio Pérez, Yuki Tsunoda en Pierre Gasly dus aanwezig op een speciale bedank-dag van Honda en zoals gezegd was dus ook Marquez aanwezig. Verstappen en de Spanjaard werden samen op een persconferentie neergezet en dat zorgde natuurlijk gelijk voor MotoGP-vragen, nadat Verstappen eerder op de dag nog plaatsnam op een dergelijke motor. "Deze gasten zijn echt gek. De snelheid op het rechte stuk, het vermogen... ik wil het dolgraag een keer proberen", citeert Motorsport.com de Nederlander.

Verbod van Red Bull

Toch zal het bij dromen blijven, zo onthult de Limburger. Red Bull is er niet zo happig op dat hij dergelijke capriolen uithaalt. "Helaas krijg ik er nog steeds geen toestemming voor. Het team wil niet dat ik dat doe. Ik kan nu inderdaad wel een been breken", reageert Verstappen op de opmerking van Marquez, die zegt dat Verstappen alle tijd heeft nu. "Maar ik ken mezelf. Ik wil het op z'n minst proberen, maar je zult net zien dat het dan fout gaat", besluit de Nederlander lachend.