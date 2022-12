Vincent Bruins

Vrijdag 9 december 2022 17:36

Zane Maloney is toegetreden tot het juniorprogramma van Red Bull Racing. Daarnaast krijgt de Barbadaan ook de rol van reservecoureur voor het Oostenrijkse team.

De 19-jarige Maloney komt uit Bridgetown, de hoofdstad van Barbados, en zijn oom runt Bushy Park Circuit, de enige racefaciliteit van het Caribische eiland. Na op wereldniveau te hebben gekart, maakte Maloney de overstap naar de autosport in 2019 en werd meteen kampioen in het Britse Formule 4-kampioenschap. Hij maakte daarna twee moeizame jaren mee in Euroformula Open en het Formula Regional European Championship, al won hij wel een race in Monaco. Afgelopen seizoen maakte hij echter een zeer goede indruk in de Formule 3 door drie hoofdraces achter elkaar te winnen op weg naar de tweede plek in de eindstand. Nu heeft hij bij Red Bull getekend om junior- en reservecoureur te worden.

Hamilton als inspiratie

"Hamilton was hier [op Bushy Park Circuit in 2016] voor een evenement en ik kwam met hem op de baan terecht en ik zag hem rijden," vertelde Maloney vorig jaar nog aan Visit Barbados. "Ik zei dat dat is waar ik wil zijn ergens in de komende jaren. Naar mijn mening is hij de beste in de sport en ik heb mijn hele leven tegen hem opgekeken. Hij heeft me laten zien wat ik persoonlijk moet doen om te komen waar hij is. Ik denk dat we als coureurs dingen gemeen hebben; geen angst, maar wel discipline."

Dankbaar

"Ik ben dolblij om aan te mogen kondigen dat ik deel zal uitmaken van het Red Bull Racing juniorprogramma en dat ik F1-reservecoureur zal zijn in 2023," liet de nieuwe aanwinst van de huidige wereldkampioenen weten op Instagram. "Ik ben dankbaar voor deze kans en de steun en ik kijk ernaar uit om aan het seizoen te beginnen."