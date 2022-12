Sam Hall & Brian van Hinthum

Vrijdag 9 december 2022 15:55

Esteban Ocon en Fernando Alonso leken lange tijd goede vrienden te zijn tijdens hun verblijf bij Alpine, al kwam daar op het einde van hun gezamenlijke periode als teamgenoten toch een einde aan. Ocon liet zich eerder al natrappend uit over zijn Spaanse teamgenoot en nu doet Alonso andersom ook een duit in het zakje.

Het laatste gedeelte van de samenwerking tussen Alonso en Ocon boterde het niet meer tussen het tweetal. Het ging eigenlijk voornamelijk mis tijdens de sprintrace van de Grand Prix van São Paulo. De Franse renstal zag hoe Ocon en Alonso vroeg in de race tot een botsing kwamen, waardoor de Fransman veel schade opliep en ook Alonso naar binnen moest voor wat reparatiewerkzaamheden. Met name de Spanjaard was niet gediend van het gedrag van zijn teamgenoot en hij liet zich dan ook kritisch uit.

Eerdere sneer van Ocon

Inmiddels is het tweetal teamgenoot af en Ocon zag dat als de ideale gelegenheid om een trap na te geven aan de tweevoudig wereldkampioen. "Natuurlijk was ik teleurgesteld door zijn opmerkingen en dat hij die in de media deed in plaats van intern. We hebben er verder niet meer over gepraat. Ik zal het respect voor hem houden dat ik al had, maar het is goed dat hij naar Aston Martin vertrekt en we allebei onze eigen weg gaan. Eerlijk gezegd deed ik 98 procent van het werk en deed hij twee procent. Ik was overwerkt en deed alle ontwikkelingen op de simulator", liet hij optekenen.

Overwinning in Boedapest

Een bijzondere onthulling dus. Aan de andere kant is het nu Alonso die Ocon een trap na geeft over zijn memorabele overwinning in Boedapest van 2021, waarbij de Spanjaard zelf een belangrijke rol speelde. Dit seizoen lukte het de Franse renstal niet om een overwinning te pakken en Alonso haakt daar op in door de zege van Ocon te bagatalliseren. "We hebben dit jaar geen overwinning omdat hetgeen in Hongarije gebeurd is nog in geen honderd jaar nog eens zal gebeuren. Het was dus compleet toeval", zegt de Aston Martin-coureur.