Vincent Bruins

Vrijdag 9 december 2022 19:19 - Laatste update: 19:30

De Formule 1 heeft een update gegeven over de duurzaamheidsplannen van het wereldkampioenschap. Daarbij wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort geprezen voor het aanbieden van 'groen' transport, zoals de trein.

"We zijn nu drie jaar bezig met het Net Zero by 2030-programma en het is fantastisch om te zien hoeveel vooruitgang er al is geboekt," vertelde Ellen Jones, hoofd duurzaamheid van F1. "Het werk dat achter de schermen wordt verricht om deze strategie tot leven te brengen, is onvermoeibaar en we zijn ervan overtuigd dat we een sterke basis leggen voor de toekomst van onze zaken en de sport. Ik wil iedereen in de Formule 1 bedanken, van fans, teams, racepromotors, en nog vele anderen, voor alle inspanningen dit jaar, terwijl we eraan werken om duurzamer te worden."

Trein

70% van de raceorganisaties is begonnen met het aanbieden van 'groenere' manieren om bij het circuit te komen. Nederland staat als voorbeeld bovenaan en dat komt door de NS. Er werden per dag 110.000 fans verwacht op Circuit Zandvoort, dus 330.000 bezoekers in totaal. Er werd daarom een speciale dienstregeling ingezet voor het Formule 1-evenement. Op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 8:00 en 22:00 reden twaalf treinen per uur tussen Amsterdam Centraal en station Zandvoort aan Zee om zo maximaal 10.000 fans per uur naar het circuit te brengen.

Andere duurzaamheidsontwikkelingen

Meer dan 80% van de raceorganisaties heeft rechtstreeks samengewerkt met lokale gemeentes via initiatieven zoals voedseldonaties aan liefdadigheidsinstellingen. Silverstone, F1 en Sky Sports werkten samen met fans om duurzame acties te promoten, terwijl voorafgaand aan de Grand Prix van Miami een Formule 1-school werd opgericht in de Floridiaanse stad. Daarbij heeft meer dan 80% van de raceorganisaties vooruitgang geboekt op het terugdringen van materialen voor eenmalig gebruik door hervulbare bekers uit te delen, water bijvulstations te plaatsen en vaker te recyclen. Meer dan de helft van de raceorganisaties voorziet de Grands Prix van stroom met behulp van alternatieve energiebronnen.