Dutch Grand Prix in Zandvoort blijft minstens tot en met 2025 op de kalender

Brian Van Hinthum

Donderdag 8 december 2022 08:00 - Laatste update: 08:00

De Dutch Grand Prix op het circuit in Zandvoort zal ook de komende jaren op de Formule 1-kalender staan. De organisatie had een optie op nog twee jaar met de koningsklasse en die is nu gelicht. Het betekent dat Nederlanders in ieder geval tot en met 2025 kunnen genieten van de race in de duinen.

De Grand Prix van Nederland keerde in 2021 terug na een lange absentie van 26 jaar. Door de grote populariteit van Max Verstappen en het daaropvolgende stijgende enthousiasme van Nederlandse Formule 1-fans, wist de organisatie de Grand Prix weer richting Nederland te halen. Er werden inmiddels twee zeer succesvolle weekenden verreden in de badplaats, waarbij honderdduizenden lyrische fans hun weg naar het circuit wisten te vinden. Wereldwijd volgden er positieve reacties op de organisatie van de race, die zowel in 2021 als 2022 werd gewonnen door Verstappen.

Optie gelicht

Het contract met de koningsklasse zou in eerste instantie na 2023 aflopen, al was het al wel bekend dat er nog een clausule bestond waarin de race in ieder geval nog twee jaar langer in Zandvoort kon blijven. Die optie is nu door beide partijen gelicht, wat betekent dat het Formule 1-circus in ieder geval tot en met 2025 neer blijft strijken op Nederlandse bodem.